Los devastadores terremotos registrados en Venezuela podrían dejar un saldo de víctimas mucho mayor al reportado hasta ahora. Así lo advirtió el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), cuyos modelos de evaluación preliminar estiman que la cifra final de fallecidos podría ubicarse entre 10.000 y 100.000 personas.

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La advertencia fue divulgada luego de los fuertes movimientos telúricos que sacudieron varias regiones del país y que, según el primer balance oficial de las autoridades venezolanas, dejan al menos 32 muertos y 709 heridos.

De acuerdo con la evaluación del organismo estadounidense, existe una alta probabilidad de que el impacto humano y económico del desastre sea considerable, debido a la intensidad de los sismos y a la vulnerabilidad de las zonas afectadas.

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El informe señala que los terremotos provocaron sacudidas severas en áreas densamente pobladas, donde una parte importante de las edificaciones podría presentar riesgos estructurales, un factor que suele incrementar el número de víctimas en este tipo de emergencias.

Las estimaciones del USGS no constituyen un balance oficial de fallecidos, sino una proyección basada en modelos científicos que combinan información sobre magnitud, profundidad, densidad poblacional y características de la infraestructura ubicada en las zonas impactadas.

¿Por qué el USGS prevé un número tan elevado de víctimas?

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, la probabilidad de un elevado número de fallecidos está relacionada con la magnitud de los terremotos y con la exposición de grandes centros urbanos a las sacudidas registradas.

El organismo explicó que este tipo de cálculos se elaboran durante las primeras horas posteriores a un desastre para ayudar a las autoridades y organismos de emergencia a dimensionar el posible alcance de la tragedia y coordinar recursos de respuesta.

Además del impacto humano, el USGS advirtió que las pérdidas económicas podrían ser muy significativas debido a los daños reportados en viviendas, edificios públicos, redes de transporte e infraestructura estratégica en distintas regiones de Venezuela.

Mientras continúan las labores de rescate y evaluación, las autoridades venezolanas siguen actualizando el balance oficial de víctimas y daños ocasionados por los terremotos.

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