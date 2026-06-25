Los gobiernos de varios países comenzaron a ofrecer ayuda humanitaria a Venezuela luego de que las autoridades reportaran un saldo preliminar de 32 muertos y 709 heridos por los terremotos que sacudieron al país.

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(Vea también: Toman medidas por terremoto de magnitud 7.5 en Venezuela; hay anuncio sobre clases)

Mientras continúan las labores de rescate en las zonas más afectadas, presidentes y organismos internacionales pusieron a disposición equipos de búsqueda, asistencia médica e insumos para atender la emergencia.

Entre los primeros en pronunciarse estuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que su administración movilizará asistencia para las zonas impactadas por los sismos.

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Hasta el secretario de Estado Marco Rubio lamentó lo sucedido y anunció la coordinación con el Gobierno venezolano para facilitar el despliegue de equipos de búsqueda y rescate, ayuda médica y suministros humanitarios.

“América está con el pueblo venezolano en este momento difícil y, por orden del presidente Trump, el Departamento de Estado está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela”, indicó el funcionario estadounidense.

The United States extends our deepest condolences to the people of Venezuela following the devastating earthquakes. Our hearts are with all those who have lost loved ones, those injured, and the courageous rescue workers working tirelessly in the aftermath. America stands… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 25, 2026

La respuesta internacional también incluyó anuncios de apoyo por parte de varios países de América Latina. Gobiernos de la región manifestaron su disposición para colaborar en las labores de atención a los damnificados y respaldar los esfuerzos de recuperación en las áreas más afectadas.

La ola de solidaridad se produjo mientras continúan las tareas de rescate y las autoridades venezolanas actualizan el balance de víctimas y daños ocasionados por los movimientos telúricos.

Presidentes de América y otras regiones ofrecieron ayuda a Venezuela

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció apoyo técnico, brigadas de rescate y personal sanitario para colaborar con la atención de los damnificados.

Uno de los anuncios más amplios llegó desde El Salvador. El presidente Nayib Bukele puso a disposición de Venezuela un contingente de 300 rescatistas y paramédicos, además de 50 toneladas de medicamentos, equipos e insumos de primera necesidad.

“Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Fuerza Venezuela”, indicó Bukele.

En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería. 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas 🇸🇻🇻🇪 — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 25, 2026

Por su parte, los gobiernos de Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Panamá y Honduras emitieron mensajes oficiales de solidaridad y manifestaron su disposición para colaborar con asistencia humanitaria, equipos de emergencia y apoyo logístico en caso de que las autoridades venezolanas lo requieran.

Tomei conhecimento, com grande preocupação e consternação, dos impactos causados pelo terremoto que atingiu a Venezuela nesta quarta (24). Instruí o ministério das Relações Exteriores que avalie, juntamente com a embaixada do Brasil em Caracas, a situação no país e as medidas de… — Lula (@LulaOficial) June 25, 2026

La ola de respaldo también llegó desde fuera de América. El primer ministro de India, Narendra Modi, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y señaló que su país está preparado para contribuir a los esfuerzos internacionales de ayuda destinados a las zonas afectadas. Según los reportes recopilados por medios internacionales, varios gobiernos mantuvieron contactos diplomáticos con Caracas para coordinar posibles mecanismos de cooperación.

Las muestras de apoyo internacional se conocieron mientras las autoridades venezolanas mantienen el estado de emergencia y continúan actualizando el balance de víctimas y daños provocados por los sismos.

Galán anunció ayuda humanitaria, pero Gustavo Petro no se ha pronunciado El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que la capital colombiana apoyará las labores de atención a los afectados por los terremotos en Venezuela mediante ayuda humanitaria. Su pronunciamiento se produjo en medio de las múltiples muestras de solidaridad expresadas por gobiernos de América y otras regiones del mundo. “Venezuela nos necesita y en Bogotá estamos listos para ayudar. Ante el sismo que se sintió en Bogotá y que causó daños en Venezuela, le he dado la instrucción al director del IDIGER de ponerse en contacto a la mayor urgencia con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para coordinar todas las acciones y todo el apoyo que Bogotá pueda prestarle al pueblo venezolano”, escribió Galán en X. La reacción del mandatario local contrastó con la ausencia, hasta ese momento, de declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro sobre los sismos que golpearon al vecino país. Sin embargo, desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se anunció ayuda y se envió un mensaje de apoyo y solidaridad al pueblo venezolano. “Desde la UNGRD activamos los equipos de búsqueda y rescate del UNGRD y los traslados al vecino país los coordinaremos con la Cancillería y la Embajada de Venezuela”, indicó el director de esa entidad, Javier Pava Sánchez.

Qué pasará con los presos políticos que no han sido liberados en Venezuela

El abogado Juan Luis González da detalles sobre el proceso y la liberación de Rocío San Miguel, la presa política venezolana que a pesar de ser liberada continúa en el proceso judicial. También habló de cómo ve el panorama sobre los presos políticos que aún no han sido liberados.