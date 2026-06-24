Las autoridades de varias zonas de Venezuela comenzaron a adoptar medidas preventivas luego del fuerte terremoto de magnitud 7.5 que se registró este miércoles y que se sintió en distintos puntos del país.

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Uno de los pronunciamientos más relevantes lo hizo el alcalde del municipio Baruta, Darwin González, quien informó la suspensión temporal de las actividades académicas y otros eventos dentro de esa jurisdicción mientras avanzan las verificaciones correspondientes por la emergencia.

A través de su cuenta en X, el mandatario local pidió calma a los ciudadanos y aseguró que las autoridades permanecerán desplegadas en el territorio para monitorear cualquier eventualidad derivada del movimiento telúrico.

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“Baruteños, es importante que sepan que hemos suspendido las clases y actividades dentro del municipio hasta el próximo 29 de junio, por la situación ocasionada por el sismo de esta tarde”, señaló González en la publicación.

Asimismo, indicó que la administración municipal mantendrá comunicación permanente con la comunidad mientras se efectúan recorridos por diferentes sectores para evaluar posibles afectaciones.

La decisión busca priorizar la seguridad de estudiantes y docentes, mientras los organismos competentes inspeccionan infraestructuras y determinan si existen riesgos asociados al terremoto.

¿Qué daños dejó terremoto de magnitud 7.5 en Venezuela?

Las primeras evaluaciones de las autoridades y organismos de emergencia dan cuenta de importantes afectaciones en varias zonas de Venezuela, especialmente en Caracas y sectores cercanos al epicentro del sismo. Entre los daños reportados figuran el colapso de varios edificios, fachadas desprendidas y afectaciones estructurales en inmuebles residenciales. Equipos de rescate fueron desplegados en distintos puntos de la capital para atender emergencias y buscar posibles víctimas entre los escombros. También se informó sobre daños en viviendas, cortes de energía eléctrica y dificultades en las comunicaciones en algunas zonas del país. Las autoridades mantienen inspecciones para determinar el alcance total de las afectaciones y establecer si existen estructuras con riesgo de colapso. Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP — Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026 Otra de las infraestructuras afectadas fue el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en La Guaira, donde se reportaron daños considerables que obligaron a suspender operaciones mientras se adelantan las revisiones de seguridad. Hasta el momento, el balance oficial continúa en actualización, mientras los organismos de emergencia recorren las áreas más impactadas por el terremoto y atienden los reportes de ciudadanos.

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El abogado Juan Luis González da detalles sobre el proceso y la liberación de Rocío San Miguel, la presa política venezolana que a pesar de ser liberada continúa en el proceso judicial. También habló de cómo ve el panorama sobre los presos políticos que aún no han sido liberados.