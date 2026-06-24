Las autoridades de varias zonas de Venezuela comenzaron a adoptar medidas preventivas luego del fuerte terremoto de magnitud 7.5 que se registró este miércoles y que se sintió en distintos puntos del país.
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Uno de los pronunciamientos más relevantes lo hizo el alcalde del municipio Baruta, Darwin González, quien informó la suspensión temporal de las actividades académicas y otros eventos dentro de esa jurisdicción mientras avanzan las verificaciones correspondientes por la emergencia.
A través de su cuenta en X, el mandatario local pidió calma a los ciudadanos y aseguró que las autoridades permanecerán desplegadas en el territorio para monitorear cualquier eventualidad derivada del movimiento telúrico.
“Baruteños, es importante que sepan que hemos suspendido las clases y actividades dentro del municipio hasta el próximo 29 de junio, por la situación ocasionada por el sismo de esta tarde”, señaló González en la publicación.
Asimismo, indicó que la administración municipal mantendrá comunicación permanente con la comunidad mientras se efectúan recorridos por diferentes sectores para evaluar posibles afectaciones.
La decisión busca priorizar la seguridad de estudiantes y docentes, mientras los organismos competentes inspeccionan infraestructuras y determinan si existen riesgos asociados al terremoto.
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