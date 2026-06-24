Poco a poco se conocen más imágenes de la destrucción que dejó el sismo de magnitud 7.1 que tuvo como epicentro una zona cercana a 41 kilómetros de Puerto Cabello, en el estado Carabobo (Venezuela).

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Entre las imágenes difundidas, las de las afectaciones que tuvo el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, han evidenciado el impacto del fuerte temblor en la capital venezolana.

El video muestra el momento en que bigas y otras partes de la infraestructura se desprenden, mientras que las personas, en medio del pánico, corren a resguardarse para no sufrir consecuencias.

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Un ciudadano también mostró cómo techos y paredes quedaron convertidos en escombros por la magnitud del sismo en el lugar.

#Atención El aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía y que sirve a Caracas también sufrió graves afectaciones tras el sismo de magnitud 7.1 en Venezuela. pic.twitter.com/N9JZdK9udk — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 24, 2026

Se espera que las autoridades den a conocer en el menor tiempo posible el número de víctimas que dejó el impacto del temblor, así como también los demás daños en la capital venezolana y sus alrededores.

Por ahora, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) emitió una alerta por posible amenaza de tsunami para Aruba, Bonaire, Curazao, Venezuela, Puerto Rico es Islas Vírgenes.

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Un temblor en Filipinas, de magnitud 6,9, sacudió este martes 30 de septiembre las costas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), corrigiendo un registro anterior de 7,0. El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.