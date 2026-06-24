El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) emitió una alerta por posible amenaza de tsunami para Aruba, Bonaire y Curazao, luego de un fuerte terremoto de magnitud 7.1 que se registró en las últimas horas en Venezuela.

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Así mismo, activaron un aviso de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes mientras se evalúa el comportamiento del mar y el posible impacto del movimiento telúrico en las costas cercanas.

Los organismos de monitoreo mantienen vigilancia permanente sobre la evolución del fenómeno y han pedido a la población de las zonas costeras estar atenta a los reportes oficiales y a las recomendaciones de emergencia.

Hasta el momento no se han reportado daños de gran magnitud asociados al eventual tsunami, mientras continúan las labores de seguimiento por parte de las autoridades competentes.

Terremoto en Filipinas de 6,9 provocó pánico y daños en Cebú; se descartó tsunami en el Pacífico

Un temblor en Filipinas, de magnitud 6,9, sacudió este martes 30 de septiembre las costas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), corrigiendo un registro anterior de 7,0. El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.