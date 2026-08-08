Por: France 24

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El ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos ha denunciado públicamente a Irán por llevar a cabo lo que calificó como un "ataque hostil" contra un buque de la estatal petrolera y gasística ADNOC, ocurrido en la madrugada del sábado 8 de agosto en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. Según el ministerio, este acto constituye una violación de una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) relativa a la libertad de navegación. Además, acusó a la Guardia Revolucionaria iraní de incurrir en "actos de piratería" contra embarcaciones comerciales, usando el estratégico canal como instrumento de presión económica.

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Aunque ADNOC, reconocida como una de las principales productoras de energía global, no entregó detalles específicos acerca del ataque ni sobre los daños ocasionados, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó sobre un incidente en el que un buque fue impactado por un proyectil al este de Khasab, una ciudad en Omán. No se confirmó de inmediato si este hecho correspondía al ataque denunciado por ADNOC. El UKMTO precisó que el impacto generó un incendio controlado posteriormente y que la tripulación salió ilesa.

Este suceso se suma a una serie de agresiones: según ADNOC, dieciséis de sus buques han sido atacados con misiles y drones desde que comenzó el actual conflicto, incluidos cuatro en la última semana, ataques que han dejado un tripulante muerto y veinte heridos. Ante esto, Arabia Saudita, Jordania, Qatar y Bahrein se sumaron a las condenas, argumentando que tales acciones ponen en riesgo la seguridad marítima y el suministro energético internacional, violando flagrantemente el derecho internacional.

En medio de la escalada, la Guardia Revolucionaria iraní ha amenazado con actuar contra cualquier embarcación vinculada a adversarios de Teherán que cruce el estrecho sin seguir sus directivas. La situación ha provocado interrupciones recurrentes del transporte marítimo y un alza en los precios del petróleo desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán el 28 de febrero, de acuerdo con datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y la Administración de Información Energética estadounidense (EIA).

En cuanto a las negociaciones, Omán ha resaltado acercamientos "positivos y constructivos" con Irán para reabrir la navegación, aunque el acuerdo está condicionado por nuevas exigencias de Teherán: levantamiento del bloqueo naval, retiro de tropas de Estados Unidos, cese de operaciones militares en países aliados y liberación de activos iraníes. Mientras tanto, Estados Unidos ha reiterado que el levantamiento del bloqueo estará supeditado a un acuerdo total sobre el paso marítimo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia del estrecho de Ormuz para el comercio energético mundial?

El estrecho de Ormuz es una vía de navegación crucial por la que, antes del conflicto, transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del planeta. Este paso conecta el golfo Pérsico con el océano Índico y sirve como principal ruta para exportaciones energéticas de países como Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, lo que explica por qué cualquier trastorno en esta área repercute globalmente en los precios y la seguridad del suministro energético.

¿Qué exige Irán para reabrir el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz?

De acuerdo con declaraciones oficiales, Irán condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz al levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos, la retirada de tropas de Estados Unidos en la zona, la suspensión de operaciones militares en países aliados como Líbano, Palestina, Yemen e Irak, y la liberación de activos congelados del Estado iraní. Además, propone una compensación económica y un control sobre los barcos que crucen el canal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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