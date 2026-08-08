Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Mientras el presidente argentino, Javier Milei, se encontraba en Cali en calidad de invitado especial en la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, su país vivía uno de los momentos sociales más delicados de su actual administración. En paralelo a su agenda internacional, miles de manifestantes se concentraron frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires, escenario principal de las masivas protestas en reacción al debate sobre la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

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De acuerdo con la información del texto, la propuesta de ley ha suscitado un rechazo generalizado entre sindicatos, movimientos sociales, organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición política. Las críticas principales apuntan a que la iniciativa podría afectar la soberanía nacional, dificultar el acceso a la tierra y debilitar los derechos de vivienda, especialmente para los grupos más vulnerables de la población.

A pesar de que el oficialismo decidió eliminar uno de los puntos más polémicos —la posibilidad de expandir la venta de tierras a extranjeros—, las protestas no amainaron. Los movimientos sociales sostienen que la legislación aún contiene disposiciones que podrían facilitar desalojos y alterar el régimen actual de propiedad, afectando negativamente a quienes ya enfrentan condiciones socioeconómicas desfavorables.

El jueves y viernes, la situación escaló considerablemente y se produjeron enfrentamientos directos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad del Estado. La Policía respondió con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma con el propósito de dispersar a los asistentes al acto de protesta. Estas acciones dejaron como saldo decenas de personas heridas y escenas caóticas en los alrededores del Congreso, según lo descrito en el propio relato.

Las organizaciones sociales denunciaron lo que consideran un uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades. No obstante, el Gobierno argentino defendió el accionar policial, argumentando que las medidas adoptadas eran necesarias para preservar el orden público en medio del debate legislativo. Este contraste entre la prioridad dada a la agenda internacional del presidente Milei y la compleja situación interna ha provocado fuertes reacciones en los diferentes sectores políticos y sociales del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué sindicatos y movimientos sociales rechazan la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en Argentina?

Las organizaciones sindicales, movimientos sociales y ambientalistas consideran que la propuesta legislativa podría favorecer desalojos, facilitar cambios en el régimen de propiedad y afectar el acceso a la tierra y la vivienda, según señala el texto. A pesar del retiro de la cláusula sobre venta de tierras a extranjeros, argumentan que la ley aún representa un riesgo para los sectores vulnerables.

¿Qué ocurrió durante las protestas frente al Congreso argentino por el debate de la ley de propiedad?

Durante las jornadas del jueves y viernes, se registraron intensos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos, hidrantes y balas de goma para dispersar a los participantes. De acuerdo con el texto, decenas resultaron heridas, organizaciones sociales denunciaron el uso excesivo de la fuerza y el Gobierno justificó el operativo como necesario para mantener el orden público.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.