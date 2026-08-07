Entre los invitados internacionales que llegaron a Cali para acompañar la posesión de Abelardo De La Espriella estuvo Daniel Noboa, presidente de Ecuador, quien asistió acompañado por su esposa, Lavinia Valbonesi. La primera dama ecuatoriana ocupó un lugar junto al mandatario y otras delegaciones extranjeras durante la ceremonia.

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Valbonesi, de 28 años, nació el 8 de abril de 1998 en Chone, en la provincia ecuatoriana de Manabí. Es nutricionista y empresaria y alcanzó notoriedad antes de entrar al entorno político por su actividad en redes sociales, donde compartía contenidos relacionados con nutrición, bienestar y estilo de vida.

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Su vida tomó un nuevo rumbo en 2023, cuando Noboa llegó a la Presidencia de Ecuador. Desde entonces, Valbonesi asumió un papel visible como primera dama y comenzó a participar en iniciativas relacionadas con la salud pública y el apoyo a madres solteras.

Además de su presencia en escenarios oficiales, mantiene una fuerte actividad en plataformas digitales como Instagram y TikTok, donde cuenta con una comunidad de seguidores. Esa exposición la convirtió en una de las figuras más reconocibles del entorno presidencial ecuatoriano.

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Durante la posesión de De La Espriella, Valbonesi compartió espacio con Noboa y con otros representantes internacionales que llegaron a Cali para el acto. Su presencia no pasó desapercibida entre los asistentes, en una ceremonia que reunió a mandatarios y figuras políticas de distintos países.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.