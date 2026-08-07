Un tiroteo ocurrido en una escuela secundaria de Bangkok, Tailandia, dejó seis personas muertas y otras 15 heridas, de acuerdo con los primeros reportes sobre el hecho. Entre las víctimas mortales se encuentran tres profesores y tres estudiantes.

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Según recogió Caracol Radio, el presunto responsable del ataque también murió en el lugar, según la información conocida hasta el momento. Las autoridades desplegaron un operativo en el centro educativo para atender la emergencia y establecer las circunstancias en las que ocurrió el tiroteo.

Los servicios de emergencia trasladaron a los heridos a centros médicos para recibir atención. Mientras avanzan las labores de las autoridades, el establecimiento educativo permanece bajo atención de los organismos encargados de la investigación.

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#MUNDO Un tiroteo en una escuela secundaria en Bangkok, Tailandia dejó tres profesores y tres estudiantes muertos, además de quince heridos. El presunto autor también murió en el lugar.https://t.co/vwS5QSGs2p — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 7, 2026

Por ahora, las autoridades trabajan para determinar qué motivó el ataque y esclarecer las circunstancias que llevaron al presunto agresor a ingresar al centro educativo. También se espera que avancen las diligencias para establecer plenamente la identidad de las víctimas y del responsable.

El hecho provocó conmoción en Bangkok, especialmente por tratarse de una institución educativa donde se encontraban estudiantes y docentes al momento del ataque. Las autoridades tailandesas continúan recopilando información para establecer con precisión lo ocurrido.

Bangkok – A teacher was killed and four other people were injured when a student opened fire at Debsirin Nonthaburi School in Bang Kruai district of Nonthaburi province, before the gunman took his own life, police said.Nonthaburi Provincial Police Commander Lt. Col. Dechrapee… pic.twitter.com/ey3RYhM07z — NextMinute News (@nextminutenews7) August 7, 2026

¿Qué pasó con el profesor Neill Cubides?

El profesor de la Universidad Externado, que posteriormente se supo que también trabajaba para la Procuraduría, fue hallado en una zona rural de Usme. Se conocieron imágenes de este lugar y se supo que su cuerpo fue quemado para que su identificación no fuera nada fácil de hacer. Hasta el momento, se cree que fue víctima del paseo millonario, pues se supo que hicieron algunas transacciones bancarias.