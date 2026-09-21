Susy Aponte Polo, conocida en Perú como ‘La China Polo’, había advertido públicamente sobre posibles amenazas contra su vida nueve días antes de ser asesinada durante una actividad de campaña en Caraz, Áncash.

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La periodista, de 43 años, competía por el Gobierno Regional de Áncash con el movimiento Socios por Áncash y fue asesinada el sábado 19 de septiembre mientras realizaba actividades proselitistas en inmediaciones de un mercado.

Aponte Polo había utilizado sus redes sociales y su canal de YouTube, China Polo Dominical, para publicar investigaciones y denuncias relacionadas con presuntos casos de corrupción, minería ilegal, crimen organizado y actuaciones de autoridades de Áncash.

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En una publicación difundida días antes del crimen, aseguró que había recibido llamadas desde tres centros penitenciarios en las que le advertían sobre un supuesto atentado en su contra.

En ese mensaje señaló directamente al general Víctor Revoredo Farfán, entonces jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, y pidió que quedara constancia de sus denuncias.

🔥 “NO ME VAN A CALLAR”: China Polo señala a Víctor Revoredo y exige investigación China Polo denuncia y asegura que tres llamadas le habrían advertido sobre un presunto 4tent4do contra su persona. Y tiene un mensaje directo para Víctor Revoredo: “A mí no me van a callar”. Señores, estas acusaciones tienen que investigarse. ¿Qué está pasando dentro de la PNP? #VictorRevoredo #PNP #Policia #OscarArriola #ChinaPolo

♬ sonido original – China Polo Dominical

El sábado, mientras se encontraba junto a simpatizantes de su movimiento en Caraz, un atacante se acercó y disparó contra ella. El hecho quedó registrado en video y también dejó personas heridas.

La Policía inició un operativo después del ataque y detuvo a un ciudadano venezolano señalado como presunto autor material. Posteriormente, el Ministerio Público informó que ya eran tres los intervenidos en la investigación, entre ellos una persona que habría trasladado al atacante y otra señalada como presunto financista.

La investigación inicialmente fue abierta por presunto feminicidio, pero posteriormente la Fiscalía cambió la calificación del caso a presunto sicariato, mientras busca establecer quién habría ordenado el crimen y cuál fue el motivo. Las autoridades también adelantan diligencias con cámaras de seguridad, declaraciones y otras evidencias para reconstruir lo ocurrido.

Tras el asesinato, además, el general Víctor Revoredo fue reasignado de la Dirección de Investigación Criminal a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía, de acuerdo con una resolución publicada el domingo.

Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente que exista una relación entre esa decisión y el asesinato de Aponte Polo.

El caso ha generado llamados para esclarecer tanto a los responsables del ataque como a quienes eventualmente pudieron estar detrás de su organización.

(Ver también: Salen a flote quiénes eran las víctimas del accidente aéreo en Perú: tragedia aún sin explicaciones)

La investigación continúa abierta mientras Perú se prepara para las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre, proceso en el que Aponte Polo participaba como candidata al Gobierno Regional de Áncash.

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