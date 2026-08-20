Un hecho violento ocurrido en Carabayllo, Perú, terminó con la muerte de Felipe Esturnio Reyes Villena, de 73 años, quien había ejercido como alcalde de la Municipalidad Distrital de Pachangara. El adulto mayor fue atacado con un arma blanca durante la noche del jueves 13 de agosto.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 p. m. y quedaron registrados, aparentemente, en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa una confrontación entre Reyes Villena, otro hombre y una mujer identificada como Rocío Hurtado Izquierdo.

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De acuerdo con las versiones conocidas por medios peruanos, el señalado agresor fue identificado como Weymar Pérez Quispe, de 26 años, quien posteriormente fue capturado por las autoridades.

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La reconstrucción preliminar señala que Pérez Quispe habría encontrado a su esposa cuando salía de un hotel junto a Reyes Villena. Esta situación habría desencadenado una discusión entre ambos hombres.

En medio del enfrentamiento, el joven habría sacado un arma blanca y atacado en repetidas ocasiones al adulto mayor. La mujer que se encontraba en el lugar salió corriendo mientras se desarrollaba la agresión.

Vecinos intentaron auxiliar a Reyes Villena después del ataque, pero las heridas que sufrió fueron de gravedad y murió en el lugar. Según información difundida por RPP, Pérez Quispe manifestó ante la Policía que habría actuado después de un supuesto enfrentamiento previo con la víctima y aseguró que se encontraba defendiéndose.

La versión del detenido hace parte de los elementos que deberán ser establecidos dentro de la investigación y no constituye por sí misma una conclusión sobre lo ocurrido.

Los familiares de Felipe Reyes han hablado con diferentes medios de comunicación peruanos, entre ellos Latina Televisión, Perú 21 y RPP, y reconocieron que conocían la relación que el adulto mayor mantenía con Rocío Hurtado.

Sin embargo, sostienen que la mujer habría tenido comportamientos que afectaron emocionalmente a su padre y señalaron que la relación entre Hurtado y Pérez Quispe tendría menos de un año.

Los familiares incluso han señalado públicamente a Hurtado como una presunta responsable intelectual del crimen. Esta acusación no ha sido establecida por las autoridades y deberá ser objeto de investigación.¿

Ana Reyes, hija de la víctima, utilizó sus redes sociales para agradecer los mensajes de solidaridad recibidos tras la muerte de su padre.

“Mi querido papá ya está en el cielo, descansando en paz. Solo nos queda el consuelo de saber que fue muy amado”, expresó la mujer.

La familia también ha pedido que se esclarezcan las circunstancias que rodearon la muerte del adulto mayor y que se determinen las responsabilidades correspondientes. La Municipalidad Distrital de Pachangara publicó un comunicado en el que expresó sus condolencias por el fallecimiento de quien fuera alcalde de esa jurisdicción.

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La administración municipal manifestó su solidaridad con los familiares y amigos de Reyes Villena y destacó su paso por la administración pública local.

Mientras avanza la investigación, Weymar Pérez Quispe permanece vinculado al caso, mientras las autoridades deberán establecer qué ocurrió exactamente antes y durante el ataque, así como determinar si existieron otras personas involucradas.

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