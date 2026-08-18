Una discusión al interior de una familia terminó con la muerte de un hombre de 53 años en el barrio Villa Emma, en la localidad de Bosa, en Bogotá. La víctima fue identificada como Jesús María Rocha, quien habría sido atacado con un arma blanca durante una confrontación con su hijastro, un joven de 19 años.

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De acuerdo con las primeras versiones conocidas por ‘Gatonoticias’, los hechos ocurrieron en inmediaciones de la carrera 88 con carrera 74B, donde Rocha habría sostenido una discusión con el joven.

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La confrontación, según la información preliminar, estaría relacionada con un reclamo que el hijastro le habría hecho por el comportamiento que presuntamente tenía con su madre.

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La discusión habría escalado hasta convertirse en una agresión física. En medio del enfrentamiento, el joven habría utilizado un arma blanca y causado heridas a Rocha. El hombre quedó gravemente herido y, pese a la intervención de las autoridades, murió como consecuencia de la agresión.

Tras recibir el reporte de la emergencia, uniformados de la Policía acudieron al lugar de los hechos y procedieron con la captura del joven de 19 años, señalado preliminarmente como responsable de la muerte de su padrastro.

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El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá avanzar en la investigación para establecer con precisión cómo ocurrió la confrontación y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Por ahora, las autoridades mantienen como principal línea de investigación la discusión familiar que habría antecedido al ataque. La investigación también deberá establecer las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión y recopilar los elementos materiales probatorios que permitan esclarecer el caso.

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