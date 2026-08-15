Por: Caracol TV

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La movilidad en el sur de Bogotá registró fuertes complicaciones durante la tarde de este sábado 15 de agosto, luego de una manifestación que se concentró en el corredor de la avenida NQS, a la altura de la avenida Primero de Mayo y la Autopista Sur. La situación provocó extensos represamientos vehiculares, alteraciones en el servicio de TransMilenio y obligó a numerosos usuarios a descender de los buses para continuar sus desplazamientos a pie.

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De acuerdo con los reportes divulgados por la Secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio a través del Portal Bogotá, las protestas generaron afectaciones en ambos sentidos de la vía, uno de los corredores más transitados de la capital. La concentración de personas en la zona impactó tanto la circulación de vehículos particulares como la operación del sistema de transporte masivo.

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Manifestaciones en la avenida NQS con Av. Primero de Mayo

La emergencia comenzó a reportarse durante la tarde. Hacia las 4:08 p. m., TransMilenio informó que varios servicios troncales se encontraban detenidos debido a las manifestaciones que se desarrollaban en la intersección de la avenida Primero de Mayo con la NQS y la Autopista Sur. Como consecuencia, la flota de rutas zonales tuvo que implementar desvíos para intentar mantener la prestación del servicio en sectores cercanos.

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Manifestación ajena a la operación con afectación en el servicio ⏰#TMAhora: (04:08 p.m.) 📍Troncal NQS 🚨Por manifestaciones ajenas a la operación en este momento los servicios troncales están detenidos a la altura de la Av. NQS con Av. Primero de mayo. 🔀La flota zonal… pic.twitter.com/wMu6wuibsP — TransMilenio (@TransMilenio) August 15, 2026

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