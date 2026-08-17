Los habitantes de La Calera podrían tener una solución a uno de los problemas que más afecta su movilidad diaria. Un nuevo proyecto de transporte plantea conectar ese municipio con el norte de Bogotá mediante un sistema de cable aéreo que reduciría de forma considerable los tiempos de desplazamiento.

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La iniciativa, impulsada por la empresa Férrea Regional, contempla la construcción de un cable aéreo de 6.61 kilómetros entre La Calera y la calle 153 de Bogotá. De concretarse, el trayecto pasaría de tomar hasta 128 minutos en transporte público a apenas 26 minutos.

Cable aéreo entre La Calera y Bogotá tendría tres estaciones

El proyecto prevé la construcción de tres estaciones a lo largo del recorrido, lo que permitiría mejorar la conexión entre ambos territorios y facilitar el acceso de miles de personas que diariamente deben desplazarse por este corredor.

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Además, el sistema estaría integrado con TransMilenio, lo que facilitaría la continuidad de los viajes hacia diferentes zonas de la capital sin necesidad de hacer recorridos adicionales en vehículos particulares.

Según las proyecciones conocidas, el cable tendría capacidad para movilizar hasta 35.000 pasajeros cada día, cifra que superaría los 7 millones de usuarios al año.

Proyecto apuesta por movilidad sostenible

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es que el sistema funcionaría completamente con energía eléctrica, reduciendo las emisiones contaminantes y minimizando el impacto ambiental sobre los Cerros Orientales, una de las zonas ecológicas más importantes de Bogotá.

La inversión estimada para hacer realidad la obra asciende a 1,04 billones de pesos, mientras que los costos de operación anual rondarían los 50.000 millones de pesos.

¿En qué va el proyecto del cable entre La Calera y Bogotá?

Aunque la iniciativa todavía no entra en etapa de construcción, actualmente avanza con los estudios de factibilidad, que son financiados conjuntamente por Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca a través de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).

Se espera que dichos estudios estén listos en octubre de 2026. Después de esa fase, el proyecto deberá ser incluido dentro de las prioridades de infraestructura del Gobierno nacional para definir su financiación y avanzar hacia las siguientes etapas.

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De recibir el respaldo necesario, el cable aéreo se convertiría en una de las obras de movilidad más importantes para los habitantes de La Calera, al ofrecer una alternativa más rápida, eficiente y sostenible para llegar a Bogotá.

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