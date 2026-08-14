Un presunto caso de fleteo se registró en el inicio de la tarde de este viernes 14 de agosto en el sector de la calle 63 con carrera 24, en Bogotá, cerca de un establecimiento de Colsubsidio y de la zona conocida como el 7 de Agosto.

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De acuerdo con los primeros reportes conocidos hasta el momento, la víctima sería una persona que se movilizaba en un vehículo BMW y que, presuntamente, llevaba consigo cerca de 300 millones de pesos.

La información preliminar señala que el hecho ocurrió en una zona de alta circulación vehicular y comercial del centro-norte de la capital del país, lo que generó preocupación entre los habitantes y las personas que transitaban por el lugar.

Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias en las que se habría producido el ataque ni sobre el estado de salud de la persona involucrada.

Tampoco se ha establecido oficialmente si los responsables lograron apoderarse del dinero o si hubo capturas relacionadas con el caso.

Las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial que permita confirmar la modalidad del delito ni la cantidad de dinero que presuntamente transportaba la víctima.

#BOGOTÁ. Al mediodía de este 14AGO, se registró una balacera en la loc/Teusaquillo, calle 63 con carrera 24.​ Según los primeros reportes; al parecer, se trataría de un fleteo, donde sujetos armados en motocicleta habrían interceptado y atracado a los ocupantes de una camioneta. pic.twitter.com/23G7IF2sb2 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 14, 2026

Sin embargo, los reportes iniciales apuntan a que se trataría de un caso de fleteo, una modalidad delictiva en la que los delincuentes siguen a personas que retiran grandes sumas de dinero o que, supuestamente, transportan altas cantidades de efectivo.

La situación causó alerta en el sector, especialmente por tratarse de una zona concurrida de Bogotá, ubicada cerca del tradicional 7 de Agosto, un corredor reconocido por su actividad comercial.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen más información sobre lo ocurrido y aclaren los detalles del caso.

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