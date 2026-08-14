Por: El Espectador

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La solidaridad de los colombianos ha quedado en evidencia tras el reciente terremoto de magnitud 7,4, el cual, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha dejado hasta ahora 44.936 familias afectadas en 15 departamentos. Bogotá, como principal centro urbano del país, no ha sido ajena a esta tragedia. A través de las redes sociales circulan convocatorias de ayuda para donar insumos o prestar apoyo como voluntario. Pese a este ánimo colaborativo, autoridades advierten que las donaciones deben hacerse con responsabilidad para salvaguardar la salud de los damnificados y sus animales de compañía.

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La Secretaría de Salud, por medio de sus equipos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), ha intensificado operativos en los centros de acopio. El propósito es comprobar que todo lo que se entrega cumpla condiciones sanitarias exigidas, con el fin de proteger la salud pública y el bienestar tanto de las personas como de los animales afectados, según lo informó El Espectador. Se han detectado casos en los que se reciben alimentos vencidos, productos que requieren refrigeración sin la debida cadena de frío, además de medicamentos incompletos o en mal estado, lo que puede poner en riesgo a quienes los reciben.

Los alimentos aptos para donar, de acuerdo con la secretaría, deben ser preferiblemente secos y empacados, como arroz, pasta, harina, granos, frutos secos, azúcar, sal, panela, aceite, leche en polvo y chocolate, preferiblemente en presentaciones de un kilo. Estos productos se deben entregar en empaques originales y sellados, sin daños ni humedad, con información clara de lote y vencimiento vigente. No se deben llevar productos preparados, perecederos, a granel ni en envases de vidrio. El agua embotellada solo será recibida si está en su empaque original, con registro sanitario y sellos intactos, y no se permite la distribución de agua de procedencia no verificada.

En cuanto a medicamentos, las autoridades solicitan que sean unidades completas en empaques originales y con al menos seis meses de vida útil. Estos deben estar en buen estado, limpios y con etiquetas legibles. Para los animales, las donaciones acertadas son alimentos concentrados secos o húmedos, siempre en empaques sellados y registrados ante el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), así como elementos de manejo y protección como guacales, collares y bozales. Es vital evitar entregar medicamentos de uso humano a mascotas, pues compuestos comunes pueden resultar altamente tóxicos para perros y gatos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los productos que se deben evitar en las donaciones tras el terremoto?

No se deben donar alimentos vencidos, perecederos, preparados, a granel, ni en envases de vidrio; tampoco agua de procedencia dudosa ni medicamentos incompletos o vencidos. Los alimentos y medicamentos deben ser entregados en empaques originales y sellados, con información clara y fecha vigente, según recomendaciones de la Secretaría de Salud y la UNGRD.

¿Por qué es peligroso donar medicamentos de uso humano para mascotas?

Medicamentos comúnmente usados en humanos, como el acetaminofén o el ibuprofeno, pueden resultar altamente tóxicos para perros y gatos. Por eso, la Secretaría de Salud insiste en donar únicamente medicamentos veterinarios con registro ICA y en óptimas condiciones, para evitar riesgos graves en la salud de los animales afectados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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