Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante el puente festivo en Ibagué, las piscinas del Parque Deportivo abrirán sus puertas al público, ofreciendo la posibilidad de disfrutar de sus diferentes escenarios acuáticos durante el sábado, domingo y lunes. El horario para los visitantes está definido desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, tiempo en el que se habilitarán cinco piscinas, entre las que destacan la de olas, de salto, de tobogán y la familiar, brindando alternativas para todos los gustos y edades.

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Jhonatan Ángel, quien administra las Piscinas de Olas, explicó que se espera una alta afluencia de público, en especial habitantes de Ibagué y de municipios cercanos. “Este fin de semana vamos a tener el parque acuático abierto a todo el público con todas sus cinco piscinas abiertas”, señaló Ángel, destacando la completa disponibilidad de los escenarios.

En cuanto a los costos de ingreso para este puente festivo, las tarifas se establecieron según el tipo de visitante: los adultos deben pagar $18.000, mientras que los niños mayores de 3 años abonan $10.000. Para adultos mayores el valor es de $12.000, el mismo precio que aplica para quienes forman parte de grupos vulnerables; las personas en situación de discapacidad también pueden acceder al parque por $10.000. El pago se realiza exclusivamente en la taquilla principal del complejo, lo que organiza el acceso y facilita el control del aforo.

El Parque Deportivo cuenta con un límite de ingreso de hasta 900 visitantes cada día. Según las proyecciones del administrador, esperan acercarse a este número durante cada jornada del puente festivo, gracias al constante acompañamiento de usuarios locales y de las poblaciones vecinas. Ángel subrayó: “Creemos que van a llegar muchas, como siempre nos han apoyado nuestros usuarios ibaguereños y de alrededores”.

Entre las recomendaciones para quienes asistan, se resalta el uso responsable de las instalaciones y el cumplimiento de las normas del establecimiento. Una de las reglas más importantes es que está prohibido ingresar alimentos al interior del complejo acuático, medida que busca mantener el orden y la limpieza en las zonas de baño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios y tarifas para ingresar a las piscinas del Parque Deportivo de Ibagué durante el puente festivo?

El horario de funcionamiento durante el puente festivo es de 9:00 de la mañana a 4:30 de la tarde, y las tarifas varían según el tipo de visitante: adultos ($18.000), niños mayores de 3 años y personas en situación de discapacidad ($10.000), adultos mayores y grupos vulnerables ($12.000). El pago debe hacerse en la taquilla principal del parque.

¿Qué restricciones deben tener en cuenta los visitantes de las piscinas del Parque Deportivo en Ibagué?

Entre las restricciones más relevantes está la prohibición de llevar alimentos al interior del complejo acuático. Además, es importante cumplir las normas de uso de las instalaciones para garantizar una convivencia armónica y segura entre los asistentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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