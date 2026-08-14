Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Luego del sismo registrado el pasado 10 de agosto, la vía hacia los termales El Rancho, ubicados en el Cañón del Combeima, enfrenta una situación crítica debido a varios deslizamientos de tierra que han comprometido la seguridad del acceso. De acuerdo con Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, tras recibir reportes de movimientos de tierra en la zona, su equipo empleó drones para sobrevolar el área y confirmó la existencia de al menos tres derrumbes que obstaculizan la ruta de ingreso a este popular sector turístico.

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Los deslizamientos se localizan principalmente en la carretera que conecta el sector de El Silencio con El Rancho. Por tal motivo, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que evite transitar por esta vía, ya que las condiciones actuales no garantizan la seguridad de quienes intenten el recorrido. Según Leal, "la recomendación es abstenerse de tomar esta ruta hasta que se realice el diagnóstico técnico y se determine el nivel de riesgo", dejando en claro que no se permitirá el paso hasta que no existan certezas sobre la estabilidad del terreno.

En paralelo a la revisión de la carretera, los equipos de monitoreo también observan permanentemente el comportamiento del río en la zona, indicando que el caudal está presentando una disminución y actualmente baja sin presentar turbiedad, lo que por ahora es un dato tranquilizador para evitar emergencias adicionales. Sin embargo, la preocupación principal sigue siendo la estabilidad de la montaña y la posibilidad de nuevos deslizamientos.

No solo los derrumbes han impuesto restricciones en este territorio; quienes suelen visitar el Cañón del Combeima también deben cumplir con normativas ambientales vigentes en la reserva forestal: está expresamente prohibido el ingreso al predio El Palmar en vehículos como motocicletas, cuatrimotos, cuatriciclos, automóviles 4x4 turísticos, caballos, mulas u otros medios similares. Asimismo, no se permite la cacería, realización de fogatas ni extracción de flora, fauna o elementos del suelo. Otras restricciones incluyen la prohibición de acampar, consumir bebidas alcohólicas, dejar residuos, practicar ciclomontañismo fuera de los sitios permitidos ni organizar actividades conocidas como ‘paseo de olla’.

Por lo pronto, la principal recomendación para quienes tenían planeado visitar los termales El Rancho es no intentar llegar por la ruta afectada mientras las autoridades continúan revisando el terreno y determinan las condiciones para volver a habilitar este acceso, en cumplimiento de las medidas señaladas por el secretario y de acuerdo con los reportes oficiales.

¿Por qué se cerró la vía hacia los termales El Rancho en el Cañón del Combeima?

La vía hacia los termales El Rancho fue cerrada después de que se identificaron al menos tres deslizamientos de tierra causados por el sismo del 10 de agosto, lo que genera un alto riesgo para quienes pretendan transitar por el sector. Las autoridades confirmaron esta información mediante monitoreos con drones y recomendaron no utilizar la ruta hasta que concluyan las evaluaciones técnicas.

¿Qué restricciones ambientales existen en la reserva forestal del Cañón del Combeima?

La reserva forestal del Cañón del Combeima tiene múltiples restricciones, como la prohibición de ingreso con vehículos motorizados o animales de carga al predio El Palmar, así como actividades como cacería, fogatas, extracción de flora y fauna, acampar, bebidas alcohólicas y ciclomontañismo fuera de zonas autorizadas, siguiendo las normativas ambientales vigentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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