Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un tractocamión azul con una volqueta tipo tráiler protagonizó un accidente al volcarse lateralmente en la vía que conecta Guamo y Saldaña, específicamente en el kilómetro 2+600. Este hecho causó una emergencia vial en el sector, interrumpiendo el flujo normal de vehículos y obligando a la intervención de las autoridades competentes. El incidente encendió las alertas, ya que el conductor del vehículo pesado resultó lesionado; sin embargo, de acuerdo con reportes preliminares de las entidades presentes, el hombre está fuera de peligro.

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Tras el accidente, el conductor fue trasladado de inmediato al hospital San Antonio del Guamo. Allí, los profesionales de la salud le brindaron la atención y valoración médica correspondientes. Según el informe inicial entregado a los medios, las lesiones que sufrió el hombre no se consideran graves, brindando un parte de tranquilidad a sus familiares y a quienes se encontraban en el sector al momento del incidente.

Una vez se presentó la emergencia, unidades del cuadrante de la Estación de Policía Guamo, así como de la Policía de Tránsito, acudieron al sitio. Los uniformados llevaron a cabo las labores necesarias para atender la emergencia, incluyendo la verificación del estado de salud del conductor, el aseguramiento del área para evitar otros incidentes y el desarrollo del procedimiento para el retiro del tractocamión volcado. Este tipo de acciones es fundamental cuando se presentan accidentes en vías principales, ya que buscan restablecer la movilidad de manera rápida y segura.

El trabajo coordinado de las autoridades permitió controlar la situación y avanzar en la normalización del tránsito automotor. No obstante, este caso pone en evidencia los riesgos que enfrentan conductores de vehículos de carga en carreteras intermunicipales y la importancia de la intervención inmediata de entidades como la Policía de Tránsito en situaciones de emergencia vial. Todo lo anterior ayuda a evitar consecuencias mayores y mitigar el impacto en la movilidad y la seguridad de quienes transitan por la zona.

¿Qué pasó exactamente en el accidente del tractocamión en la vía Guamo - Saldaña?

En la carretera que une a Guamo con Saldaña, un tractocamión azul con volqueta tipo tráiler volcó lateralmente en el kilómetro 2+600. El incidente generó una emergencia vial, afectó la movilidad del sector y dejó a su conductor lesionado aunque fuera de peligro, según reportes oficiales.

¿Cómo respondieron las autoridades tras el volcamiento del tractocamión entre Guamo y Saldaña?

La Estación de Policía Guamo y la Policía de Tránsito atendieron rápidamente la emergencia, brindaron asistencia al conductor, aseguraron la zona y gestionaron el retiro del vehículo pesado. Estas acciones permitieron restablecer el flujo de vehículos y garantizar la seguridad en la vía, de acuerdo con la información oficial disponible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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