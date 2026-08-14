Por: El Espectador

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Bogotá afronta, una vez más, una jornada marcada por la congestión vehicular, una realidad que la posiciona entre las ciudades latinoamericanas con mayores problemas de tráfico. Este 14 de agosto, la situación se intensifica debido a las múltiples obras que se desarrollan en los principales corredores viales de la capital. De acuerdo con la información suministrada, se recomienda a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación y considerar alternativas para evitar los mayores embotellamientos durante el día.

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La medida de pico y placa —que restringe la circulación de vehículos en ciertas franjas horarias según el último número de la matrícula— rige hoy para los automóviles cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. Esta restricción inicia a las 6:00 de la mañana y finaliza a las 9:00 de la noche. Es importante recordar que la política de pico y placa tiene como propósito disminuir la cantidad de carros en las vías y, así, contribuir a una movilidad más fluida, particularmente en jornadas en las que la ciudad enfrenta grandes obras o intervenciones que afectan el flujo normal de vehículos.

Respecto al transporte público, el sistema TransMilenio opera sin novedades al inicio de la jornada. Según la información proporcionada, los buses de TransMilenio prestan servicio de manera normal, asegurando así una opción de movilidad estable para quienes dependen de este sistema para llegar a sus destinos. Mantenerse informado sobre el estado operativo de TransMilenio resulta fundamental, especialmente en días en los que el tráfico en la ciudad tiende a elevarse por causas ajenas a los horarios habituales de congestión.

Debido a los cierres viales producto de las obras mencionadas, es clave consultar fuentes actualizadas y oficiales para identificar rutas alternas que permitan mitigar los efectos del tráfico pesado y evitar retrasos considerables. Asimismo, se recomienda prestar atención a cualquier anuncio realizado por las autoridades de movilidad en el transcurso del día, dado que pueden presentarse cambios o novedades de último minuto.

En resumen, el panorama de movilidad en Bogotá este 14 de agosto exige precaución, planificación y seguimiento permanente a la información oficial, considerando tanto las restricciones de pico y placa como el estado del transporte público y las obras en ejecución.

¿Cuál es el horario del pico y placa para carros en Bogotá hoy 14 de agosto?

La restricción de pico y placa para este 14 de agosto aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. El horario de la medida es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., según lo informado, buscando reducir la circulación vehicular en las horas de mayor congestión.

¿Cómo opera TransMilenio en medio de las obras y congestión de tráfico en Bogotá?

De acuerdo con la información facilitada, el sistema TransMilenio inició operaciones este 14 de agosto de manera habitual, sin reportar novedades relevantes en su funcionamiento, lo que garantiza una opción estable para los usuarios mientras la ciudad enfrenta mayores dificultades de tráfico por las obras en vías principales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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