Por: Portal Bogotá

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El ‘Festival Vallenato al Parque 2026’ promete ser uno de los eventos culturales más significativos de Bogotá, al combinar música, cultura y solidaridad. De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), el festival tendrá lugar los días 22 y 23 de agosto en el parque Simón Bolívar. La iniciativa busca fomentar la unión ciudadana, pues además de disfrutar del vallenato y de las manifestaciones culturales, invita a la ciudadanía a colaborar con las familias que han resultado afectadas por el reciente terremoto en diferentes regiones del país. Según la información oficial, cada aporte —por pequeño que sea— contribuirá al bienestar de los damnificados, mostrando que la cultura puede ser un puente para la ayuda colectiva.

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El acceso al festival será completamente gratuito, una invitación abierta a los mayores de edad, quienes deberán anticipar su llegada y tener presente las condiciones de ingreso, movilidad y seguridad. Los puntos de acceso estarán ubicados sobre la calle 63, con apertura de puertas a las 12:30 p.m. el sábado y a las 11 a.m. el domingo. El evento contará con baños distribuidos, cuatro puestos médicos y ambulancias, así como una variada zona de comida. Es recomendable usar ropa cómoda, protector solar e impermeable y evitar asistir durante el embarazo. También se aconseja identificar las zonas de ayuda y siempre seguir las indicaciones del personal logístico, que estará claramente identificado.

Hay restricciones específicas: no se permitirá el ingreso de camisetas ni banderas de equipos de fútbol, aerosoles, envases de vidrio, instrumentos musicales, cámaras profesionales, drones, armas, objetos peligrosos, bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, mascotas ni bicicletas, patinetas o elementos de camping. Quienes no puedan acudir presencialmente, podrán disfrutar del festival mediante la señal de Canal Capital en televisión, streaming web y redes sociales.

En cuanto a movilidad, habrá cierre de la calzada sur de la calle 63 entre la avenida 68 y la carrera 60, en horario de 11 a.m. a 11 p.m., y las vías alternas recomendadas serán la calle 26, la calle 53 y la avenida calle 68. El sistema TransMilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) funcionarán normalmente. Hay varias estaciones cercanas, y también estarán habilitadas rutas TransMiZonales. Para quienes utilicen vehículo propio, están disponibles parqueaderos en zonas aledañas como el Parque de los Novios y la Biblioteca Virgilio Barco.

El festival convoca a los asistentes a donar elementos básicos para apoyar a los damnificados del terremoto: agua potable, cobijas, alimentos no perecederos —como arroz, pastas y leche en polvo—, suministros de primeros auxilios y artículos de higiene personal, respondiendo así a una causa solidaria en el marco de la cultura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las prohibiciones y restricciones para ingresar al Festival Vallenato al Parque 2026?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes, para asistir al Festival Vallenato al Parque 2026 no se permitirá el ingreso de camisetas o banderas de equipos de fútbol, aerosoles, sombrillas con punta, envases de vidrio, latas, instrumentos musicales, cámaras profesionales, drones, armas, bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, mascotas, bicicletas, patinetas, carpas ni elementos para acampar. Estas medidas buscan garantizar la seguridad y la convivencia durante el evento.

¿Qué tipo de donaciones se pueden llevar al Festival Vallenato al Parque 2026 para los damnificados del terremoto?

Según información oficial del festival, los asistentes pueden llevar donaciones como agua potable embotellada, cobijas, sábanas, alimentos no perecederos como arroz, aceite, pastas y leche en polvo, así como suministros de primeros auxilios (tapabocas, gasas, alcohol, guantes) y artículos de higiene personal (jabón, shampoo, papel higiénico, pañales, biberones y protector solar). Todas las contribuciones serán destinadas a ayudar a quienes fueron afectados por el reciente terremoto en varias regiones del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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