Durante la madrugada de este jueves 14 de agosto, la tranquilidad del sector de El Perdomo, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, se vio interrumpida por un acontecimiento que causó gran consternación entre la comunidad local. Cerca de la entrada de este barrio, sobre la concurrida Avenida Villavicencio, residentes de la zona realizaron el hallazgo de una persona sin vida suspendida de un árbol, lo que derivó en un llamado urgente a las líneas de emergencia de la ciudad para solicitar apoyo policial y de los organismos de salud.

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Minutos después del reporte, las unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá hicieron presencia en el punto indicado para acordonar el área, restringiendo el paso vehicular y peatonal. La escena fue custodiada por uniformados mientras se esperaba la llegada de los equipos de criminalística encargados de realizar la inspección técnica del lugar y las labores de levantamiento del cuerpo. Este procedimiento, riguroso y exhaustivo, es fundamental para avanzar en la recolección de evidencias y determinar las circunstancias exactas que rodearon este doloroso suceso, el cual ahora es objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.

Más allá del procedimiento legal y pericial que este tipo de incidentes conlleva, la situación ha puesto nuevamente sobre la mesa la importancia de la atención en salud mental en las zonas urbanas de alta densidad poblacional como Ciudad Bolívar. La tragedia no solo afecta a los familiares de la persona involucrada, sino que genera un profundo impacto emocional en los vecinos y transeúntes que fueron testigos del despliegue de las autoridades durante las primeras horas del día.

En momentos de crisis profunda, es imperativo recordar que nadie está solo y que existen mecanismos de apoyo profesional diseñados para brindar contención y orientación oportuna. La capital del país, a través de la Secretaría de Salud, ha consolidado la Línea 106, un servicio de atención gratuita en salud mental que funciona las 24 horas del día. A través de este canal, ciudadanos de todas las edades pueden acceder a acompañamiento psicológico inmediato, escuchar una voz empática y recibir la guía necesaria para afrontar crisis emocionales, momentos de angustia extrema o situaciones complejas que afecten el bienestar psicológico.

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