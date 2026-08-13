Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este viernes 14 de agosto de 2026, la medida de pico y placa en Bogotá se aplicará según los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). La restricción impacta tanto a vehículos particulares como a taxis, quienes deberán guiarse por el calendario oficial para evitar posibles sanciones monetarias y contratiempos en la movilidad de la ciudad, de acuerdo con la información suministrada en el portal de la SDM.

Sigue a PULZO en Discover

Para la jornada de este viernes, los particulares habilitados para circular serán aquellos cuyas placas finalicen en 6, 7, 8, 9 y 0. Por su parte, los taxis que podrán circular deben tener placas que terminen en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Este sistema busca asegurar una distribución más equitativa del uso de las vías y, al mismo tiempo, controlar los niveles de congestión vehicular en la capital colombiana.

El horario impuesto por la autoridad de movilidad para esta medida inicia a las 6:00 a. m. y culmina a las 9:00 p. m. para vehículos particulares. En el caso de los taxis, la franja de restricción va desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m. Esto significa que quienes no cumplan con el número autorizado, tendrán prohibido circular durante toda la jornada señalada.

En caso de que usted desee quedar exento de la medida, el canal oficial para consultar y gestionar este proceso es la página de la Secretaría Distrital de Movilidad. Allí también puede conocer el sistema conocido como ‘Pico y Placa Solidario’, que permite el pago para circular sin restricciones en días donde normalmente aplicaría la restricción. Es importante subrayar que esta excepción solo puede tramitarse a través del sitio oficial: www.movilidadbogota.gov.co, usando el botón de Pagos Seguros en Línea (PSE), como indica la entidad. La SDM advierte que no existen intermediarios ni otros portales web habilitados para realizar este trámite, por lo cual recomienda a los ciudadanos estar atentos a estafas o sitios fraudulentos.

Adicionalmente, se recuerda consultar posibles afectaciones en servicios públicos, como cortes de energía, en diferentes sectores de Bogotá y municipios aledaños como Funza, Chía y Zipaquirá, ya que estos eventos pueden coincidir con la aplicación del pico y placa. Toda la información se encuentra disponible en canales oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué placas tienen restricción de pico y placa en Bogotá este viernes 14 de agosto de 2026?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, este viernes solo pueden circular vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0; los demás están sujetos a restricción durante el horario establecido, y los taxis con placas que finalicen en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 pueden movilizarse sin inconvenientes.

¿Cómo se puede solicitar el Pico y Placa Solidario en Bogotá y en qué consiste este sistema?

El Pico y Placa Solidario es una modalidad que permite pagar para estar exento de la restricción en los días establecidos. Solo se realiza en el portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad utilizando el botón de Pagos Seguros en Línea (PSE), y la entidad no reconoce intermediarios ni sitios web diferentes para este trámite.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z