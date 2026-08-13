Por: Portal Bogotá

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El Centro Felicidad Chapinero, conocido como CEFE Chapinero y ubicado en Bogotá, abrirá sus puertas para acoger la exposición ‘Cuando los pájaros no cantaban’, un evento cultural que invita a reflexionar sobre el papel de la palabra tanto como instrumento de violencia como de transformación. Esta exposición estará disponible del 13 al 17 de agosto de 2026 y la entrada será gratuita para todas las personas interesadas, según información de la Alcaldía de Bogotá.

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‘Cuando los pájaros no cantaban’ es una propuesta del Colectivo Tándem que se inspira en un volumen testimonial con el mismo nombre, parte del Informe Final de la Comisión de la Verdad. La exhibición profundiza en el capítulo titulado "Las palabras como armas", integrando testimonios, escritos, imágenes y acciones performáticas que dan voz y sentido a quienes han vivido situaciones de violencia. Con estas piezas, el Colectivo busca no solo abordar momentos difíciles sino también abrir un espacio de diálogo y reflexión acerca del lenguaje y su potencia transformadora.

Durante todos los días de la muestra, las personas podrán recorrerla en compañía de guías especializadas, lo que enriquecerá la experiencia gracias a las explicaciones y el contexto que entregarán. Además, el sábado 15 de agosto se llevará a cabo un conversatorio, pensado como un escenario de conversación abierta entre los visitantes, artistas y expertos, para profundizar sobre las temáticas que expone la muestra.

La exposición se caracteriza por tratar situaciones relacionadas con la violencia y contiene lenguaje sensible; por esta razón, se recomienda que niñas, niños y adolescentes asistan junto a un adulto responsable, para que puedan comprender el trasfondo y la importancia de los testimonios expuestos.

La muestra tendrá lugar en la Galería Oriental, en el piso 11 del CEFE Chapinero, durante el horario habitual de apertura del edificio. Está pensada para todo público y constituye una oportunidad gratuita para quienes buscan experiencias culturales con sentido social.

De acuerdo con la programación oficial, esta propuesta forma parte de los planes culturales propulsados en Bogotá, que buscan acercar el arte, la memoria y la reflexión a la ciudadanía mediante eventos accesibles y de relevancia social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas aborda la exposición 'Cuando los pájaros no cantaban' en CEFE Chapinero?

La exposición explora, desde testimonios y expresiones artísticas, cómo la palabra puede ser tanto un arma de violencia como una herramienta para la transformación social, centrándose en relatos y experiencias recopilados en el Informe Final de la Comisión de la Verdad.

¿Por qué se recomienda el acompañamiento de adultos para niños en la exposición sobre violencia en Bogotá?

Debido a que la muestra contiene lenguaje sensible y aborda situaciones relacionadas con la violencia, las autoridades y organizadores sugieren que niñas, niños y adolescentes asistan acompañados de un adulto responsable, con el fin de recibir orientación y un adecuado contexto sobre los temas presentados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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