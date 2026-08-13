Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para vivir una noche cargada de música, solidaridad y cultura gracias a una propuesta única que une distintas expresiones artísticas en favor de los damnificados por el reciente terremoto en Colombia. El próximo viernes 14 de agosto de 2026, desde las 7:00 p. m., el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano será escenario de un concierto solidario encabezado por Antonio Arnedo y El Colectivo Colombia, en compañía de la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá bajo la dirección de Natalí Espinosa Herrera. Esta cita, promovida en el marco de la iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", busca a través de la música despertar consciencia y brindar apoyo a quienes más lo necesitan en este difícil momento para el país.

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El valor de este encuentro artístico no radica solamente en la calidad sonora y experimental que garantizan Antonio Arnedo y El Colectivo Colombia. De acuerdo con la información publicada en los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá, este proyecto ha trabajado para canalizar la identidad musical del territorio colombiano, dándole cabida a la transformación y exploración de los sonidos tradicionales en diálogo con el formato sinfónico. La propuesta que lleva por título ‘Resonancias’ se manifiesta en obras como “La juntanza”, “Festejo”, “Chocó libre” y “Cumbia de río”. Todas estas piezas serán interpretadas en conjunto con la Orquesta Filarmónica de Mujeres, dirigida por la maestra Natalí Espinosa Herrera, en un formato que resalta tanto la riqueza como la diversidad de la música local colombiana.

El objetivo fundamental de esta gala artística es recaudar recursos para las personas que resultaron damnificadas por el sismo. Por eso, la boletería tendrá un valor cuyo recaudo completo será destinado a las víctimas de la tragedia, según confirmaron los organizadores a través de los portales oficiales de la ciudad y de venta de entradas. Las boletas pueden adquirirse específicamente a través de TuBoleta.com, facilitando así la participación de quienes deseen unirse a la causa. Este tipo de eventos resalta el papel de la cultura no solo como fuente de entretenimiento sino también como herramienta poderosa de transformación social y apoyo comunitario en momentos de adversidad nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo apoyar a los damnificados del terremoto en Colombia a través del concierto ‘Resonancias’?

La mejor manera de respaldar a las víctimas del terremoto es asistir al concierto ‘Resonancias’ el viernes 14 de agosto a las 7:00 p. m. en el Auditorio Fabio Lozano. Al comprar la boletería en TuBoleta.com, usted contribuye de forma directa, ya que todos los fondos recaudados serán donados a los damnificados, según la información oficial divulgada.

¿Quiénes participan en el concierto solidario de la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá y El Colectivo Colombia?

El evento reúne a Antonio Arnedo y El Colectivo Colombia, destacados por su exploración experimental de los sonidos nacionales, junto a la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá dirigida por Natalí Espinosa Herrera. Juntos interpretan ‘Resonancias’, un proyecto que mezcla aires tradicionales y formato sinfónico para un fin solidario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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