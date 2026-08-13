Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Ante la reciente emergencia ocasionada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto en Bogotá, la alcaldía y las principales entidades del Distrito han intensificado sus esfuerzos para brindar información confiable y atención oportuna a los habitantes de la capital colombiana. Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, es fundamental que la ciudadanía acuda exclusivamente a fuentes oficiales cuando busque datos sobre sismos o terremotos, con el objetivo de evitar la propagación de información falsa o no verificada. Para ello, existen diversos canales como la página web de la Alcaldía y el Portal Bogotá, donde se actualizan diariamente noticias, reportes y recomendaciones sobre la gestión de emergencias.

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El Distrito ofrece múltiples vías para reportar emergencias o solicitar ayuda. La línea 123 está disponible para todo tipo de emergencias, mientras que la línea 137 se dirige específicamente a urgencias y orientación en salud, de acuerdo con los canales anunciados por la Alcaldía. El Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, la Defensa Civil, y la Secretaría Distrital de Salud (SDS) son las entidades encargadas de la atención inmediata y socorro, además de la gestión de reportes de afectaciones que se canalizan a través del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Este último habilitó un formulario en línea para reportar daños a viviendas e implementó una línea WhatsApp (323 207 9154) para atención ciudadana.

El apoyo a la población vulnerable, incluyendo personas con discapacidad, mayores y niños, está a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), mientras que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) atiende a los tenedores de animales de compañía. Además, todos los ciudadanos pueden realizar solicitudes o peticiones en el portal Bogotá Te Escucha.

En respuesta a la emergencia, se han dispuesto varios puntos de acopio para recibir donaciones destinadas a los afectados por el terremoto. Entre estos puntos, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la sede administrativa de la Cruz Roja y el estadio El Campín destacan por su alta actividad. En particular, la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca opera su centro las 24 horas, por lo cual ha hecho un llamado urgente a voluntarios para fortalecer su labor humanitaria. Quienes deseen sumarse como voluntarios en El Campín pueden inscribirse mediante WhatsApp al 310 785 9941.

Adicionalmente, la ciudad cuenta con canales de contacto y atención en las sedes de las 20 alcaldías locales y a través de la Línea Única Distrital 195, garantizando respaldo institucional ante cualquier eventualidad. En suma, el trabajo coordinado de las entidades y la colaboración ciudadana son esenciales para superar esta crisis, apoyar a las familias afectadas y reconstruir la tranquilidad de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué canales oficiales existen en Bogotá para reportar emergencias y recibir ayuda tras un terremoto?

En Bogotá, los canales oficiales para reportar emergencias incluyen la línea de emergencias 123 para cualquier situación, la línea 137 para urgencias en salud, así como entidades como el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca, la Defensa Civil, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Además, se puede acudir a los portales web de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Portal Bogotá para información actualizada.

¿Dónde están ubicados los puntos de acopio para donaciones a afectados por el terremoto en Bogotá?

Los puntos de acopio para donaciones se encuentran en la Universidad Jorge Tadeo Lozano (carrera cuarta #22-61), el centro comercial Unicentro (carrera 15 #124-30), la sede administrativa de la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca (carrera 24 #73-38, atención 24 horas), el Palacio de los Deportes, y el estadio El Campín, entre otros lugares estratégicos de la ciudad, según información publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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