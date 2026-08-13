Por: Portal Bogotá

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Bogotá está próxima a celebrar su aniversario número 488 y, en este contexto, Canal Capital presenta ‘El viaje de una ciudad, la hazaña del Metro de Bogotá’. Este documental propone una mirada íntima y profunda al proceso de construcción del Metro de Bogotá, una promesa aplazada durante más de ochenta años y que, finalmente, comienza a hacerse realidad para miles de habitantes de la ciudad. El filme se centra en las historias de ciudadanos anónimos y trabajadores, quienes se convierten en símbolo de millones de personas que sueñan con una mejor calidad de vida gracias a la llegada del Metro.

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La magnitud de la obra se evidencia en cifras impactantes: más de 150 mil toneladas de acero estructural, equivalentes al peso de 375 aviones Boeing 747 cargados, y un volumen de concreto suficiente para erigir once Torres Colpatria sólidas. Además, la renovación de espacio público equivale a tres veces la extensión del Parque Simón Bolívar, según datos presentados en la producción de Canal Capital y entidades relacionadas.

El documental invita a sumergirse en el día a día de los bogotanos que, como María Eugenia, enfrentan largas jornadas desde la madrugada para atravesar la ciudad de sur a norte. María Eugenia encarna la experiencia de quienes dependen de Transmilenio, el sistema que transporta cada día a cuatro millones de pasajeros y que, si bien facilita la movilidad, también implica considerables sacrificios de tiempo. La historia de María Eugenia evidencia el potencial del Metro para transformar la vida cotidiana al devolver hasta dos horas diarias a sus usuarios.

Esta obra monumental también representa un testimonio único del esfuerzo colectivo. La Alcaldía Mayor de Bogotá, la Empresa Metro y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes (SCRD) unieron fuerzas técnicas, administrativas y financieras para materializar el documental a través de Canal Capital. Se destaca así la importancia de la unidad de propósitos y la continuidad institucional frente a desacuerdos ideológicos o políticos, permitiendo que una ciudad con sueños colectivos concrete proyectos emblemáticos.

‘El viaje de una ciudad, la hazaña del Metro de Bogotá’ recorre las historias de quienes participan en la construcción y de quienes esperan su apertura. También narra la llegada de los primeros vagones desde China, resaltando que, más allá de los logros de ingeniería, lo fundamental es el trayecto de una ciudad que se transforma, imaginando un futuro donde la movilidad y las oportunidades acercan a todos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto del Metro de Bogotá para los ciudadanos que actualmente usan Transmilenio?

El documental muestra cómo el Metro de Bogotá podría representar un cambio radical para quienes dependen de Transmilenio, sistema en el que cada usuario, como María Eugenia, invierte hasta 200 horas anuales en desplazamientos. Con la operación del Metro, se espera que estos ciudadanos recuperen tiempo valioso, mejorando así su calidad de vida y facilitando nuevas oportunidades día a día.

¿Cómo logró la construcción del Metro de Bogotá superar barreras políticas y convertirse en una realidad?

De acuerdo con la información presentada, la continuidad institucional y la unidad en los propósitos de diversas entidades, como la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Empresa Metro y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, fueron fundamentales para materializar la obra. A pesar de tensiones ideológicas y políticas a lo largo de las décadas, solo el trabajo conjunto permitió que este sueño colectivo de más de ochenta años se concrete en beneficio de toda la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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