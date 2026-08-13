Por: Portal Bogotá

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Bogotá ha vivido una ola de solidaridad tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto, que impactó gravemente regiones como Chocó, Cali, Armenia y Pereira. La respuesta ciudadana ha sido destacada por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien resaltó no solo los voluntarios que han donado su tiempo, sino también la generosidad de las personas que han entregado insumos y recursos para los afectados. Entre las iniciativas resaltan el envío de un hospital de campaña con capacidad para 40 camas y equipos especializados para la atención de emergencias, además del traslado de ayudas humanitarias a distintas zonas golpeadas por el sismo, según la información difundida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

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De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, en respuesta a la solicitud oficial de la Gobernación del Chocó, ya comenzó el envío por tierra de colchonetas, sábanas, almohadas, frazadas, alimentos no perecederos y kits de aseo, además de elementos fundamentales para la atención de emergencias. Una parte esencial de estos esfuerzos se ha centrado en el Palacio de los Deportes, habilitado como centro de acopio desde donde se coordinan las donaciones solicitadas específicamente para los habitantes de Chocó. Este punto funciona todos los días de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. y recibe, según lo pedido por la Gobernación, productos como agua, alimentos no perecederos, colchonetas, almohadas, sábanas, palas, cascos y tapabocas.

La gestión humanitaria incluye, además, el desplazamiento de ingenieros encargados de evaluar la estabilidad de las estructuras dañadas por el sismo. Según el alcalde, ya se envió un grupo especializado y en los próximos días viajarán otros 24 profesionales para atender no solo Quibdó sino también otros municipios afectados. Ante el volumen de las donaciones, también el estadio El Campín se ha sumado como punto de recolección.

Complementariamente, la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá ha establecido puntos oficiales de acopio en lugares estratégicos de la ciudad: la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el centro comercial Unicentro, la sede Usaquén y la sede administrativa de la organización, que funciona las 24 horas. Las redes sociales y canales oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá ofrecen detalles actualizados sobre las necesidades y formas concretas para colaborar, recomendando a la ciudadanía verificar la información antes de hacer una donación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de donación en Bogotá para ayudar a los afectados por el terremoto?

De acuerdo con la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá, los puntos oficiales habilitados para entregar donaciones son: el Palacio de los Deportes, el estadio El Campín, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el centro comercial Unicentro, una sede en Usaquén (calle 161A #7F-55) y la sede administrativa de la Cruz Roja en la carrera 24 #73-38, que atiende las 24 horas del día.

¿Qué tipo de ayuda se solicita para los damnificados del terremoto en Chocó y otras regiones?

La Alcaldía Mayor de Bogotá indicó que la Gobernación del Chocó ha pedido puntualmente productos como agua, alimentos no perecederos, colchonetas, sábanas, frazadas, almohadas, palas, cascos de seguridad y tapabocas, así como kits de aseo. Estas ayudas buscan atender las necesidades más urgentes de la población afectada por el sismo.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.