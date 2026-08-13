Por: El Espectador

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Un lamentable episodio de hurto se vivió en el barrio Saratoga, ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, cuando un menor de 14 años fue asaltado por dos adolescentes mientras salía del colegio en compañía de sus amigos. Las cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que los jóvenes abordaron al menor, lo amenazaron con un arma blanca y lo obligaron a entregar su celular y sus zapatos. Según lo registrado por la Policía Metropolitana de Bogotá en sus redes sociales, la acción fue especialmente rápida porque los operadores de videovigilancia detectaron el incidente y enviaron la alerta a las patrullas que cubrían la zona.

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De acuerdo con la información difundida por la autoridad policial, tras una breve persecución, los uniformados lograron identificar e interceptar a los supuestos agresores. En el momento de la captura, se les halló el arma blanca utilizada para intimidar al niño, así como el teléfono hurtado. El joven víctima corroboró ante los policías que esas personas eran efectivamente quienes lo habían asaltado. Inmediatamente, las autoridades pusieron a disposición de los organismos competentes a los dos adolescentes involucrados en el caso. Por su parte, el menor lesionado fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica.

Este hecho refleja un problema persistente en Bogotá: el hurto de celulares. De acuerdo con cifras entregadas por la Secretaría de Seguridad y publicadas por El Espectador, solo entre enero y marzo de 2026 se reportaron 8.629 robos de celulares en la ciudad, lo que implica un promedio de 96 casos al día. Entre las localidades más afectadas se encuentran Engativá (889 casos), Chapinero (864 casos), Suba (826 casos), Teusaquillo (738 casos) y Kennedy (720 casos). No obstante, preocupa que la recuperación de celulares robados ha disminuido considerablemente. Mientras que en el mismo periodo de 2025 se lograron recuperar 1.283 equipos, en 2026 solo se recuperaron 736, lo que representa una reducción del 42,6 %, es decir, 547 dispositivos menos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las localidades de Bogotá con más hurtos de celulares en 2026?

Según datos oficiales de la Secretaría de Seguridad, las localidades más afectadas por el hurto de celulares entre enero y marzo de 2026 fueron Engativá, Chapinero, Suba, Teusaquillo y Kennedy. En conjunto, estos sectores concentran la mayor cantidad de casos registrados en la ciudad durante este periodo.

¿Por qué ha disminuido la recuperación de celulares robados en Bogotá?

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía y la Secretaría de Seguridad, entre enero y marzo de 2026 se recuperaron solo 736 celulares tras ser robados, frente a los 1.283 dispositivos recuperados el mismo periodo del año anterior. Esta disminución del 42,6 % preocupa a las autoridades, ya que indica una menor efectividad en la recuperación de bienes robados y evidencia la complejidad de combatir este delito en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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