Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá ha activado sus recursos institucionales para atender la emergencia tras el sismo de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto de 2026. Según datos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), se han evaluado 14.067 unidades habitacionales —incluyendo viviendas y oficinas— que fueron reportadas por la ciudadanía con posibles afectaciones a raíz del evento sísmico.

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El trabajo de evaluación y atención se concentra especialmente en las localidades de Suba, Usaquén, Kennedy, Engativá y Fontibón. Equipos técnicos especializados realizan recorridos para verificar personalmente el estado de las edificaciones reportadas, y según las condiciones detectadas en cada caso, determinan recomendaciones y medidas preventivas pertinentes para proteger tanto la integridad de los habitantes como el patrimonio inmobiliario.

De acuerdo con el balance técnico realizado hasta el 12 de agosto, IDIGER y el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático del Distrito han atendido 360 solicitudes de visita técnica para inspeccionar daños. Sin embargo, de acuerdo con la información oficial, no se han encontrado afectaciones estructurales moderadas ni severas que pongan en riesgo la ocupación o habitabilidad en ninguna de las unidades verificadas hasta el momento.

Con el objetivo de apoyar la organización y eficiencia en la respuesta técnica, el Distrito Capital, junto al IDIGER, ha puesto a disposición un aplicativo móvil. Por medio de esta herramienta, la ciudadanía puede reportar posibles daños, compartir información y fotografías sobre el estado de sus edificaciones y recibir posteriormente una valoración técnica. Si se detecta una situación que lo amerite, los ingenieros especializados pueden requerir una visita técnica presencial.

El proceso es sencillo: quienes realicen el reporte recibirán a través del correo electrónico registrado las orientaciones y recomendaciones que correspondan de acuerdo con las valoraciones realizadas. De este modo, se facilita el acceso a la atención especializada y se fortalecen las capacidades de respuesta frente a emergencias sísmicas en la ciudad.

De acuerdo con lo publicado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático en sus redes sociales, se busca que la ciudadanía participe activamente en la detección temprana de daños, garantizando así una mejor prevención y manejo de situaciones de riesgo ante posibles réplicas o emergencias futuras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede reportar una afectación en viviendas tras el sismo en Bogotá?

El Distrito Capital y el IDIGER han dispuesto un aplicativo móvil para que los ciudadanos reporten posibles daños en edificaciones posteriores al sismo. A través de esta herramienta, se puede enviar información detallada y fotografías sobre las condiciones actuales del lugar, recibiendo posteriormente atención y recomendaciones técnicas por correo electrónico. En casos necesarios, se programa una visita técnica presencial para evaluar el daño.

¿Qué hace el IDIGER ante reportes de daños estructurales luego de un sismo?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) verifica cada reporte recibido, realiza valoraciones técnicas por parte de ingenieros especializados y decide las medidas a seguir según la gravedad del caso. Si la situación lo exige, el IDIGER ordena visitas técnicas en el lugar y emite orientaciones o recomendaciones para garantizar la seguridad y la habitabilidad de las edificaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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