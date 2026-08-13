Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, las alternativas de justicia comunitaria se han consolidado como herramientas clave para resolver conflictos cotidianos entre ciudadanos sin recurrir necesariamente a procesos judiciales formales. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, programas como ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ permiten que la convivencia y la resolución de problemas entre vecinos, familiares o compañeros se aborden mediante diálogo y acuerdos, usando servicios gratuitos y accesibles para todos.

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Problemas como el ruido constante, deudas sin pagar, desacuerdos por arrendamientos o disputas dentro de la propiedad horizontal suelen desencadenar tensiones que pueden durar meses. Sin embargo, no es obligatorio que estas situaciones lleguen a los tribunales. La justicia comunitaria ofrece soluciones rápidas y amigables a través de distintas figuras.

Los mediadores comunitarios, por ejemplo, son personas reconocidas en su entorno por su liderazgo y reputación. Si usted enfrenta situaciones como música a alto volumen, manejo inadecuado de residuos o conflictos cotidianos en su barrio, puede recurrir a uno de estos mediadores. Su rol consiste en facilitar el diálogo entre las partes y alcanzar compromisos que eviten la escalada del conflicto.

En casos más complejos, como deudas pendientes, desacuerdos por contratos de compraventa, restitución de inmuebles arrendados o problemas en la convivencia familiar, los conciliadores en equidad se convierten en una opción relevante. Estos actores, acreditados por el Ministerio de Justicia, orientan y promueven acuerdos justos, dejando constancia legal de las decisiones en actas. Su intervención se puede solicitar en las Casas de Justicia y centros de conciliación autorizados, servicios que también son gratuitos.

Por otra parte, los jueces y juezas de paz, elegidos por voto popular para periodos de cinco años, intervienen cuando las partes solicitan su ayuda. Además de buscar acuerdos, tienen la facultad de emitir fallos en equidad si no es posible lograr una conciliación. Sin embargo, su intervención solo es posible si ambas partes están de acuerdo y sus decisiones no obligan a quienes no aceptan la mediación. El Consejo Seccional de la Judicatura es la autoridad que regula a estos jueces y permite a los ciudadanos consultarlos en sus localidades.

Para quienes desean ayudar en estos procesos, existe la posibilidad de formarse y postularse, bien sea como mediadores comunitarios, conciliadores en equidad o jueces de paz, siempre partiendo del reconocimiento social y el liderazgo dentro de su comunidad. Todas estas opciones acercan la justicia a los territorios, previenen la escalada de disputas y fortalecen la convivencia. Las denuncias de hechos delictivos o contrarios a la convivencia, además, pueden realizarse en la Línea de Emergencias 123, contribuyendo a la seguridad ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los servicios gratuitos de justicia comunitaria disponibles en Bogotá?

En la ciudad, existen servicios gratuitos de justicia comunitaria como la mediación comunitaria, la conciliación en equidad y la intervención de jueces de paz. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, estos mecanismos permiten resolver conflictos de convivencia vecinal, deudas, arriendos y otras diferencias sin costo para los ciudadanos, facilitando acuerdos mediante el diálogo y evitando la vía judicial.

¿Cómo puede un ciudadano convertirse en mediador comunitario, conciliador en equidad o juez de paz en Bogotá?

Según las autoridades locales, para ser mediador comunitario se requiere reconocimiento y liderazgo dentro del barrio; como conciliador en equidad, la persona debe ser postulada por una organización comunitaria, recibir formación y aval del Ministerio de Justicia; y para juez de paz, la postulación también exige respaldo comunitario y participación en la elección por voto popular, cada cinco años.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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