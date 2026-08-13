Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la convivencia ciudadana puede verse afectada por pequeñas diferencias entre vecinos, desacuerdos económicos o asuntos de propiedad. Sin embargo, no todos estos conflictos deben convertirse de inmediato en procesos judiciales. De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía de Bogotá, existen alternativas gratuitas de justicia comunitaria, como parte del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que permiten resolver disputas mediante el diálogo y la construcción de acuerdos fuera de los juzgados.

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Entre estas alternativas hay varias figuras que los ciudadanos pueden considerar, dependiendo de la naturaleza del conflicto. Si el problema es, por ejemplo, el ruido persistente de un vecino o desacuerdos por la disposición de residuos, se puede acudir a un mediador comunitario. Según la Alcaldía, se trata de ciudadanos reconocidos en su entorno por su liderazgo y capacidad de facilitar el diálogo en situaciones cotidianas que afectan la convivencia. Estos mediadores pueden ser identificados directamente en los barrios o veredas, y su labor consiste en propiciar la conversación entre las partes para encontrar soluciones antes de que el problema escale.

Por otro lado, en situaciones como deudas no saldadas, diferencias en contratos de arrendamiento o problemas de propiedad horizontal, la figura idónea es el conciliador en equidad. Estos ciudadanos están acreditados por el Ministerio de Justicia y tienen la misión de ayudar a alcanzar acuerdos justos y equitativos, que se registran en actas con efectos legales. Según la fuente oficial, las sesiones de conciliación en equidad se ofrecen sin costo en las Casas de Justicia y otros centros de conciliación autorizados, cuya ubicación puede consultarse llamando o escribiendo al WhatsApp 317 362 9201.

Una tercera alternativa corresponde a los Jueces de Paz. Se trata de particulares elegidos mediante voto popular por periodos de cinco años, que pueden intervenir cuando las partes solicitan su ayuda en conflictos como deudas, arrendamientos o controversias económicas menores. Su objetivo inicial es propiciar el acuerdo, aunque si este no se logra, pueden emitir fallos en equidad. Su intervención es voluntaria, gratuita y su operación está bajo la supervisión del Consejo Seccional de la Judicatura.

Cualquier ciudadano con vocación de servicio y reconocimiento en la comunidad puede postularse como mediador comunitario, conciliador en equidad o incluso juez de paz, siguiendo los procedimientos de formación y nombramiento que indican las autoridades locales y organizaciones comunitarias.

Estos servicios acercan la justicia al ciudadano de a pie y evitan que disputas cotidianas deban escalar jurídicamente. Además, la justicia comunitaria fomenta la convivencia, previene el conflicto y robustece la confianza entre vecinos.

Recuerde que cualquier hecho que atente contra la convivencia debe ser reportado a la Línea de Emergencias 123 de Bogotá, como destaca la información oficial.

¿Cuáles son los tipos de justicia comunitaria disponibles en Bogotá y cómo ayudan a resolver conflictos?

En Bogotá existen tres figuras principales de justicia comunitaria: mediadores comunitarios, conciliadores en equidad y jueces de paz. Cada una atiende distintos tipos de conflictos, como problemas de convivencia, desacuerdos económicos y asuntos familiares, favoreciendo el diálogo y evitando procesos judiciales tradicionales. Todos estos servicios son gratuitos y buscan acuerdos equitativos para fortalecer la convivencia ciudadana.

¿Cómo puede una persona convertirse en mediador comunitario, conciliador en equidad o juez de paz en Bogotá?

Para ser mediador comunitario basta con tener reconocimiento y liderazgo local; para conciliador en equidad, se exige postulación por una organización, formación reglamentaria y aval del Ministerio de Justicia. El cargo de juez de paz requiere inscripción en procesos organizados por las alcaldías y elección popular cada cinco años. Todas estas figuras funcionan sin costo para la comunidad y buscan prevenir que los conflictos escalen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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