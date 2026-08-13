Por: El Espectador

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Bogotá vive actualmente una de las transformaciones demográficas más significativas de su historia: la capital del país está registrando una disminución en la natalidad, el envejecimiento acelerado de su población y un crecimiento que, tras alcanzar el máximo entre 2025 y 2026, empezará a descender gradualmente, según datos del Informe de Calidad de Vida 2025 de Bogotá Cómo Vamos. De acuerdo con este informe, la ciudad llegará a cerca de 7,95 millones de habitantes dentro de este periodo de máxima expansión, pero después experimentará una reducción para llegar a unos 7,1 millones en 2050.

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Un aspecto especialmente relevante de este proceso está en el cambio drástico de la estructura poblacional: entre 2000 y 2025, el índice de envejecimiento en Bogotá pasó de 13,6 a 59,3. Este indicador revela que la cantidad de personas mayores de 60 años por cada 100 menores de 15 años se ha incrementado de manera notoria, reflejando el rápido aumento del grupo de adultos mayores. El informe advierte que, para el periodo 2027-2028, el número de habitantes de 60 años o más podría superar al de quienes tienen entre 18 y 28 años, una situación inédita en la historia reciente de la capital.

Sin embargo, mientras la sociedad bogotana se adentra en esta transición, la ciudad sigue enfrentando el grave problema de la muerte de jóvenes por causas prevenibles. El informe reporta que cada año pierden la vida 647 jóvenes debido a homicidios, siniestros viales y suicidios, agrupando estas tres causas como responsables de una parte considerable de los decesos de este segmento etario. El fenómeno pone sobre la mesa la urgencia de políticas públicas que no se limiten a respuestas momentáneas, sino que asuman la protección de la vida como un objetivo transversal para toda la ciudad.

Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos, señala la importancia de establecer prioridades claras en política pública: “En política pública pues hay que focalizar y priorizar, no se puede atender todo a la vez porque no hay presupuesto que alcance. El tema es cuáles son las prioridades.” Desde su perspectiva, la clave radica en identificar con precisión qué sectores siguen rezagados y dónde una intervención estratégica podría tener un impacto mayor, discutido a partir de los resultados que muestra el informe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales causas de muerte de jóvenes en Bogotá según el informe?

De acuerdo con el Informe de Calidad de Vida 2025 de Bogotá Cómo Vamos, los homicidios, siniestros viales (accidentes de tránsito) y suicidios son las tres principales causas por las que cada año mueren 647 jóvenes en la ciudad. Estas razones concentran una parte destacada de las muertes que podrían evitarse con políticas públicas adecuadas.

¿Cómo ha cambiado el índice de envejecimiento en Bogotá en los últimos años?

Entre 2000 y 2025, el índice de envejecimiento en Bogotá tuvo un incremento considerable, pasando de 13,6 a 59,3. Este indicador expresa el crecimiento acelerado del grupo de adultos mayores y la disminución de niños nacidos, evidenciando el envejecimiento demográfico que atraviesa la capital.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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