Por: Portal Bogotá

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El emblemático Teatro El Parque de Bogotá, uno de los escenarios más representativos del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), está celebrando en agosto un hito histórico: sus noventa años de trayectoria. Para conmemorar esta fecha tan significativa, el teatro ha lanzado la franja Sentidos Rebeldes, una serie de conciertos enfocados en resaltar el talento y las voces de mujeres creadoras y músicas, y transformar el escenario en un verdadero espacio de encuentro, diálogo y diversidad para el público y los artistas. De acuerdo con la información publicada por Idartes y Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la entrada a estos eventos es con boletería.

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Sentidos Rebeldes destaca por reunir a artistas reconocidas en una programación que promete brindar experiencias musicales de alta calidad. Esta propuesta invita al público a interactuar con nuevas formas de disfrutar la música, ya que apuesta por estéticas y ritmos femeninos cargados de libertad y sensibilidad. El ciclo inició el pasado 6 de agosto, cuando la rapera bogotana Angelik DK tuvo a cargo el concierto inaugural. Esta programación especial se extiende a lo largo del mes y continúa el jueves 13 de agosto, con la presentación de Magdalena y Yo, un dúo que fusiona sonidos propios de América Latina.

La agenda del evento mantiene su ritmo el viernes 21 de agosto, con la actuación de Marsha Waris, artista destacada por su exploración de géneros como el soul, el jazz y las músicas del mundo. Finalmente, el ciclo Sentidos Rebeldes concluye el viernes 28 de agosto con el show de Gabriela Ponce, cantante y compositora cuya propuesta musical se basa en la fusión de pop, folk y sonoridades latinoamericanas contemporáneas. Todas las presentaciones están programadas para las 7:30 p. m. en el Teatro El Parque.

Para quienes deseen asistir o conocer más detalles sobre la programación y adquirir boletería, Idartes provee información a través de sus canales oficiales. El Teatro El Parque está ubicado en la carrera quinta #36-05, en el Parque Nacional, y permanece como un referente cultural de Bogotá en su aniversario número 90, ratificando su compromiso con la inclusión y el arte diverso.

¿Qué artistas femeninas se presentan en Sentidos Rebeldes del Teatro El Parque?

Durante agosto, la franja Sentidos Rebeldes presenta a destacadas artistas como Angelik DK, Magdalena y Yo, Marsha Waris y Gabriela Ponce, todas representantes de diferentes géneros musicales que convergen en propuestas innovadoras centradas en la creatividad y diversidad femenina, de acuerdo con la agenda oficial de Idartes.

¿Cómo se pueden adquirir boletas para los eventos de Sentidos Rebeldes en el Teatro El Parque?

De acuerdo con Idartes, las boletas para los conciertos y actividades de Sentidos Rebeldes pueden conseguirse a través de los canales oficiales del teatro, incluyendo su página web y el enlace proporcionado para el público interesado en participar en la celebración de los 90 años del Teatro El Parque.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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