Por: Portal Bogotá

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Este jueves 13 de agosto de 2026 se lleva a cabo el sorteo de la Lotería de Bogotá, ofreciendo un premio mayor de 12.000 millones de pesos, junto con premios secundarios que pueden alcanzar los 1.000 millones. Si usted decide participar, puede elegir su número y apostar por convertirse en el próximo ganador, según información suministrada por la página oficial de la Lotería de Bogotá.

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La compra del billete es ágil y segura utilizando el canal digital, opción que facilita el proceso y permite acceder a más posibilidades de ganar mediante la modalidad ‘raspa y gana online’. Adicionalmente, la Lotería de Bogotá invita a las personas interesadas a convertirse en voluntarios en puntos de acopio en Bogotá para apoyar causas sociales, según reseña el portal Bogotá.gov.co.

Para participar en la lotería en línea, el procedimiento es directo: primero debe ingresar al portal oficial de la Lotería de Bogotá. Allí es indispensable crear un perfil de usuario, eligiendo una clave de acceso. Posteriormente, usted selecciona el tipo de sorteo, introduce los cuatro números principales y tres de serie que desea jugar, determina cuántas fracciones quiere comprar y paga en línea usando tarjeta de crédito, débito o PSE (Proveedor de Servicios Electrónicos para pagos en línea en Colombia). Estas instrucciones están detalladas en el sitio oficial y su instructivo de compra y cobro.

En cuanto a opciones seguras de compra, es posible realizar la adquisición de billetes en tres lugares diferentes: directamente en el portal web de la Lotería de Bogotá, con loteros o distribuidores oficiales de lotería física —cuyo listado se puede consultar en la misma página— y en puntos físicos autorizados distribuidos en la ciudad. Todos estos métodos han sido verificados y sugeridos por la empresa, de acuerdo con el instructivo publicado.

Según el cronograma oficial, los sorteos ordinarios de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves a las 10:30 de la noche, bajo supervisión del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.

Entre los beneficios de la modalidad en línea se destaca la opción de jugar ‘Raspe y Gane’, la cual ofrece premios adicionales y puede ser utilizada al comprar el billete a través de la web, de acuerdo con la información oficial difundida en Bogotá.gov.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se juega el raspa y gana online de la Lotería de Bogotá?

Para jugar la modalidad ‘raspa y gana online’, usted debe comprar su billete a través de la página web oficial de la Lotería de Bogotá. La misma plataforma le permite participar de manera adicional en esta opción, la cual otorga premios extra además del sorteo principal, según lo informado por Bogotá.gov.co y la web institucional.

¿Cuál es el horario del sorteo de la Lotería de Bogotá y cómo consultar resultados?

De acuerdo con el cronograma de la Lotería de Bogotá, el sorteo se realiza todos los jueves a las 10:30 de la noche. Los resultados se pueden consultar directamente en el portal oficial o en los puntos físicos habilitados, asegurando transparencia y acceso a la información.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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