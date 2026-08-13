Por: Portal Bogotá

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Este jueves 13 de agosto de 2026 la Lotería de Bogotá trae un sorteo especial con un premio mayor de $12.000 millones, además de atractivos premios por aproximación que pueden llegar hasta los $1.000 millones, según información oficial de la Lotería de Bogotá. Si usted desea probar su suerte, la recomendación es participar de forma responsable y seguir las indicaciones para la compra segura de billetes.

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Para quienes buscan adquirir su billete, la Lotería de Bogotá facilita el proceso tanto de manera presencial como digital. En la actualidad, es posible comprar un billete sin salir de casa: solo necesita ingresar a la página web oficial de la Lotería de Bogotá, crear su perfil de usuario con contraseña, seleccionar el tipo de sorteo de interés y digitar los números principales junto a la serie. El sistema permite escoger cuántas fracciones desea jugar y efectuar el pago en línea, por medio de tarjeta de crédito, débito o PSE (Plataforma de Servicios Electrónicos). Como beneficio adicional, quienes compran en línea acceden de inmediato al Raspe y Gane Online, una modalidad extra de premios que representa más oportunidades para sus apostadores.

De acuerdo con el instructivo de la Lotería de Bogotá, los interesados también pueden adquirir billetes directamente en puntos físicos, ya sea con loteros tradicionales o en distribuidores autorizados. Es fundamental, como indica la entidad, consultar la lista oficial de distribuidores para evitar posibles fraudes o vendedores no autorizados. El listado puede revisarse en la página oficial de la lotería.

El sorteo de la Lotería de Bogotá se realiza todos los jueves a partir de las 10:30 p. m., tal como está estipulado en el cronograma del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Por tanto, usted puede adquirir sus billetes durante la semana en cualquiera de los canales oficiales y participar del sorteo semanal sin contratiempos.

Al optar por la modalidad Raspe y Gane Online, después de la compra en línea, usted puede ganar premios adicionales de forma inmediata. Para conocer el detalle de esta modalidad y otros beneficios disponibles, la recomendación es consultar la información oficial en la página web o en las notas informativas de la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo comprar la Lotería de Bogotá en línea de forma segura?

Puede adquirir la Lotería de Bogotá en línea ingresando a la página web oficial, creando un usuario personal con contraseña, seleccionando el sorteo, digitando los números principales y de serie, y efectuando el pago a través de medios electrónicos como tarjeta de crédito, débito o PSE. Es importante usar solamente portales oficiales y nunca compartir datos personales con terceros.

¿Qué es el Raspe y Gane Online de la Lotería de Bogotá?

El Raspe y Gane Online es una modalidad adicional exclusiva para quienes adquieren la Lotería de Bogotá a través del canal digital. Tras comprar el billete por internet, usted participa automáticamente por premios extra de entrega inmediata, lo que aumenta las posibilidades de ganar de manera segura y transparente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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