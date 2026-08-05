Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La expectativa volvió a ser protagonista este martes 4 de agosto en Colombia con los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, ambos considerados entre los juegos de azar más tradicionales del país. Miles de personas esperaron atentos los resultados para conocer si la fortuna les sonreía, participando no solo por los premios mayores sino también por los principales chances disponibles en la jornada. De acuerdo con la información suministrada, quienes adquirieron un billete o hicieron alguna apuesta pudieron verificar desde ese mismo día si sus números habían sido los favorecidos.

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En el caso de la Lotería de la Cruz Roja, el premio mayor, que ascendió a la suma de 11.800 millones de pesos, fue otorgado al número 0353, de la serie 112. Este sorteo volvió a poner en evidencia la magnitud de los premios que la entidad reparte regularmente entre sus apostadores, consolidándose como una de las loterías de mayor tradición y confianza en Colombia. Por otro lado, la Lotería del Huila efectuó el sorteo número 4767. En esta ocasión, el premio mayor, equivalente a 2.000 millones de pesos, correspondió al número 8386, serie 068.

Además de estas dos importantes loterías, la jornada incluyó resultados de reconocidos chances que también captaron la atención de los jugadores. Entre los sorteos destacados se encuentran el Astro Luna, que entregó como ganador el número 5478, con el signo Libra, y el Sinuano Noche, cuyo resultado fue el número 1764. Estos chances permitieron aumentar las expectativas y emoción entre quienes suelen probar su suerte con diferentes opciones de juego.

A pesar del entusiasmo generado por los resultados, los organizadores recordaron la importancia de que los ganadores revisen cuidadosamente sus billetes o comprobantes de apuesta. Es fundamental verificar que el número coincida no solo en la cifra principal, sino también en la serie y en todas las condiciones específicas establecidas por cada lotería. Solo así se podrá iniciar el proceso de reclamación del premio de manera adecuada y segura, conforme a lo dispuesto por las normativas de las entidades que organizan estos tradicionales sorteos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los números ganadores de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila?

El sorteo del martes 4 de agosto entregó el premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja al número 0353 de la serie 112, por un valor de 11.800 millones de pesos. En la Lotería del Huila, el sorteo número 4767 otorgó el premio mayor de 2.000 millones de pesos al número 8386, serie 068.

¿Cómo se puede reclamar un premio de las loterías en Colombia?

Para reclamar un premio en las loterías como la Cruz Roja o el Huila, es clave que el billete o comprobante de apuesta coincida tanto en el número ganador como en la serie y otras condiciones que indique la lotería correspondiente. Antes de iniciar cualquier procedimiento, es necesario revisar cuidadosamente la información y seguir las instrucciones oficiales dadas por la entidad responsable del sorteo para garantizar un proceso seguro y transparente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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