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El Ejército Nacional mantiene durante todo el año diferentes convocatorias dirigidas a jóvenes colombianos interesados en prestar el servicio militar o desarrollarse profesionalmente como oficiales o suboficiales. De acuerdo con información suministrada por el propio Ejército Nacional, el procedimiento de incorporación exige que, inicialmente, el aspirante haga una inscripción virtual, aporte documentos específicos y se someta a varias valoraciones. Dichos procesos buscan comprobar que la persona cumple con todas las condiciones que solicita la institución castrense.

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Como apoyo a los futuros aspirantes, el Ejército Nacional implementó la estrategia Fuerza Joven. Esta medida tiene el propósito de guiar y acompañar a quienes desean ingresar, brindando orientación sobre las diferentes rutas de incorporación, informando de los beneficios vinculados al servicio militar y socializando las posibilidades formativas que se abren a través de la entidad. Según el Ejército Nacional, quienes muestran interés reciben datos sobre programas educativos, formación, capacitación y alternativas que aportan a su proyecto vital durante y después del servicio.

Antes de iniciar la inscripción, los candidatos deben asegurarse de cumplir ciertos requisitos claves, los cuales han sido establecidos de manera oficial por el propio Ejército Nacional. Los interesados deben ser ciudadanos colombianos, tener una edad entre 18 y 24 años al momento de presentarse, no poseer antecedentes penales o disciplinarios, y superar satisfactoriamente varias evaluaciones médicas, físicas y psicológicas que son parte esencial del proceso de selección.

La inscripción debe realizarse por medio de los canales digitales oficiales que dispone el Ejército Nacional. El proceso, según indica la institución, empieza accediendo al portal oficial y ubicando la sección denominada Incorpórese. Allí, los aspirantes deben crear una cuenta en la plataforma dedicada a la Libreta Militar y completar la información requerida. Posteriormente, cada persona escoge la modalidad de ingreso: prestar servicio militar, optar por una carrera de oficial o aspirar a ser suboficial. Entre los pasos indispensables se encuentran la entrega de documentos y la asistencia a la valoración médica en el distrito militar o punto de atención asignado.

Después de terminar todas las etapas y validar el cumplimiento de los requisitos, el Ejército Nacional comunica el resultado del proceso a cada aspirante. Quienes sean seleccionados tienen acceso a beneficios como bonificación mensual, alimentación, estadía, cobertura en salud, dotación de elementos y participación en programas de formación que promueven tanto el crecimiento personal como el desarrollo laboral mientras dura su vinculación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en el Ejército Nacional?

Para inscribirse en el Ejército Nacional, los aspirantes deben ser ciudadanos colombianos y tener entre 18 y 24 años al momento de su incorporación. Además, es fundamental que no tengan antecedentes penales o disciplinarios. Como parte del proceso, se debe aprobar una serie de evaluaciones médicas, físicas y psicológicas, según las condiciones establecidas oficialmente por la institución.

¿Cómo es el proceso de inscripción al Ejército Nacional y qué beneficios ofrece?

El proceso de inscripción al Ejército Nacional inicia en el portal oficial del Ejército, donde los interesados crean una cuenta en la plataforma de Libreta Militar y consignan la documentación necesaria. El procedimiento incluye la elección de la modalidad de incorporación y la realización de valoraciones médicas y físicas. Los seleccionados reciben beneficios como bonificación mensual, alimentación, alojamiento, atención médica, dotación y acceso a programas formativos que contribuyen a su desarrollo personal y laboral durante el servicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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