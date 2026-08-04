Por: Blu Radio

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La celebración del cumpleaños de una mujer terminó en tragedia durante la madrugada de este martes en el barrio Robledo, occidente de Medellín, donde un suboficial del Ejército Nacional fue asesinado en medio de un violento ataque ocurrido dentro de un apartamento. La víctima fue identificada como Cesar Augusto Hurtado, de 44 años, quien falleció tras recibir varias heridas con arma cortopunzante.

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De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, la fiesta se realizaba en una vivienda ubicada en la carrera 87 con calle 68. En el lugar permanecían la cumpleañera, su madre, dos menores de edad y dos hombres. Uno de ellos era un soldado, quien invitó a compartir a este lugar al suboficial Hurtado. Según el reporte oficial, el militar no conocía previamente a la mujer y esa era la primera ocasión en que coincidían.

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La investigación señala que, hacia la 1:00 de la madrugada, la mujer se fue a descansar junto a su hija de un año y el suboficial. Cerca de las 3:00 de la mañana, un hombre que sería su expareja sentimental ingresó a la habitación y atacó con un cuchillo al integrante del Ejército, causándole lesiones mortales. En medio de la agresión, la mujer también resultó herida.

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Luego del ataque, el presunto agresor escapó antes de la llegada de las autoridades, que ya despliegan su búsqueda, mientras avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias del hecho violento.

Durante la inspección al inmueble fueron incautados el arma cortopunzante que habría sido utilizada en el homicidio y un teléfono celular, elementos que ahora hacen parte de la investigación judicial.

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Según registros de la Secretaría de Seguridad del Distrito, con este caso ya son 155 los homicidios registrados en Medellín en lo corrido de este año, 49 menos que los reportados en el mismo periodo de 2025. De igual manera, la agresión se convierte en la muerte violenta número 41 en la que es empleada un arma blanca.

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