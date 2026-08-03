En el segundo día de la muestra comercial de la edición 37 de Colombiamoda 2026, la Semana de la Moda de Colombia continuó consolidándose como la plataforma desde la que Colombia proyecta al mundo el talento, la creatividad y la capacidad empresarial de su Sistema Moda. La jornada estuvo marcada por una agenda que integró negocios, conocimiento, sostenibilidad y diseño, reflejando cómo el país fortalece una oferta de valor sustentada en la identidad, la creatividad y el desarrollo de marcas con visión global.

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Más allá de la dinámica comercial, “Uniqueness is the New Luxury” plantea una invitación a las marcas colombianas y latinoamericanas para construir ventajas competitivas a partir de su identidad, la creatividad, el conocimiento del consumidor y la innovación, como motores para proyectarse hacia nuevos mercados. Bajo esa visión, Colombiamoda avanza con una agenda de 33 pasarelas, una completa programación de negocios, el Set de Conocimiento Inexmoda – Pascual Bravo, la Ruta de la Sostenibilidad, la Biblioteca de Materiales y el Mercado de Moda Circular, desarrollado junto a Coca-Cola, consolidando un escenario donde convergen inspiración, conexiones empresariales y transformación para todo el Sistema Moda.

“La industria de la moda vive un momento decisivo. Hoy las empresas tienen la oportunidad de escalar la pirámide de valor, dejar de competir únicamente por precio y hacerlo desde la diferenciación, la creatividad, el diseño y la construcción de marcas sólidas. Ese optimismo es el que vemos en Colombiamoda. ‘Uniqueness is the New Luxury’ no es solo el concepto de esta edición; es una invitación para que las empresas encuentren aquello que las hace únicas y construyan desde allí una identidad de marca capaz de competir no solo en Colombia, sino también en los mercados internacionales”, afirma Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

Las pasarelas reflejaron la diversidad creativa del Sistema Moda

La programación del miércoles volvió a evidenciar la diversidad de lenguajes creativos que conviven en Colombiamoda 2026, con colecciones que integraron tradición, innovación, inclusión, diseño de autor y colaboraciones entre marcas y diseñadores.

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La jornada comenzó con Matilde, la colección de Juan Pablo Socarrás en alianza con Bata, construida a partir de técnicas artesanales, tejidos y fibras provenientes de Colombia y otros países de América Latina. La colaboración puso en valor el trabajo manual y el patrimonio cultural de la región, al tiempo que marcó la primera participación de Bata como patrocinador oficial de una pasarela en Colombiamoda.

La moda infantil tuvo un espacio destacado con Offcorss, que presentó una colección donde la creatividad, el color y la funcionalidad se unieron para transmitir un mensaje de inclusión y diversidad, demostrando cómo el diseño también responde a las distintas necesidades de la infancia.

Las pasarelas Non Stop continuaron impulsando el talento emergente con las colecciones de Palms Capra, que reinterpretó la elegancia clásica desde una mirada contemporánea inspirada en el universo del polo, el esquí y el resort, y Sientoochenta, cuya colección Party Wisdom convirtió la vulnerabilidad, la transformación y la autenticidad en el eje de una narrativa construida a partir de transparencias, superposiciones y tejidos naturales.

El talento emergente volvió a ocupar un lugar central con la pasarela Jóvenes Creadores 25 años, de Colegiatura Colombiana, que reunió el trabajo de estudiantes y jóvenes creadores de la Facultad de Diseño de Vestuario bajo el concepto EducarMe para VivirMe. La iniciativa entendió la educación como un motor para desarrollar el potencial humano y evidenció cómo el emprendimiento, la innovación, la sostenibilidad y la creatividad se convierten en herramientas para transformar el futuro del Sistema Moda desde la academia.

Por su parte, Cariño Santo llevó al escenario una colección que exploró la versatilidad del denim, las siluetas amplias y las texturas como respuesta a un estilo de vida urbano, mientras Maralta presentó una apuesta basada en tecnología seamless, demostrando cómo la ropa interior y el homewear pueden integrar confort, funcionalidad y sofisticación.

La colaboración entre Eugenia Fernández y Falabella evidenció cómo el diseño de autor puede llegar a nuevos públicos mediante alianzas estratégicas entre creadores y grandes plataformas de retail, acercando la visión creativa de la diseñadora a un mercado más amplio sin perder su identidad latina.

Como cierre de la programación del miércoles, Chevignon y Ruvén Afanador presentaron The Object of My Affection, una puesta en escena donde la moda y la fotografía convergieron para reinterpretar las prendas icónicas de la marca a través del característico lenguaje visual en blanco y negro del artista colombiano. La narrativa rindió homenaje a la identidad de Chevignon y exploró la permanencia de piezas que trascienden las tendencias para convertirse en símbolos culturales.

El conocimiento inspira las decisiones que transforman la industria

El conocimiento volvió a ocupar un lugar central en Colombiamoda 2026 como una herramienta para comprender las transformaciones que atraviesa el Sistema Moda y convertirlas en oportunidades para las marcas. El Set de Conocimiento Inexmoda – Pascual Bravo reunió a empresarios, diseñadores, compradores y creativos alrededor de conversaciones que abordaron el comportamiento del consumidor, la evolución del lujo, las tendencias globales y los retos que hoy redefinen la competitividad de la industria.

Durante la jornada, Ada Jolly, Head of Iberoamérica de Future Snoops, presentó la conferencia “La Gen Z hacia FW27/28: identidad, deseo y estilo en Latinoamérica”, en la que analizó cómo esta generación está redefiniendo los códigos de identidad, consumo y estilo, y cómo las marcas pueden conectar con consumidores que buscan autenticidad, conexión emocional y productos con mayor intención.

La agenda también incluyó la conferencia ”¿Qué es el lujo hoy para el consumidor en Latinoamérica? Una tensión entre economía y frustraciones”, liderada por Camilo Herrera, fundador de RADDAR Consumer Knowledge Group, quien explicó cómo el lujo se ha convertido en una aspiración permanente para los consumidores latinoamericanos y cómo la tensión entre el deseo, la capacidad de compra y el acceso al mercado representa una oportunidad para las marcas de moda.

Otro de los espacios destacados fue el conversatorio “Diseñadores influyentes: Premio LVMH y MAZ, de Colombia al radar global”, en el que Manuela Álvarez, fundadora y directora creativa de MAZ, y Mónica Garzón, directora de Fucsia, reflexionaron sobre los desafíos y oportunidades para que las marcas latinoamericanas construyan una identidad creativa sólida y logren posicionarse en las conversaciones más relevantes de la moda internacional.

Como complemento, el Foro de Tendencias, considerado el principal espacio de inspiración de Colombiamoda, presentó las nuevas narrativas de consumo y la evolución de las estéticas que marcarán el desarrollo del diseño y los negocios durante las próximas temporadas, ofreciendo una lectura estratégica para la construcción de colecciones y estrategias de diferenciación.

La sostenibilidad se consolida como una fuente de valor para las marcas

La sostenibilidad continúa consolidándose como una ventaja competitiva para el Sistema Moda. En Colombiamoda 2026 deja de entenderse únicamente como una práctica responsable para convertirse en una expresión de coherencia y una fuente de valor para las marcas.

Esta apuesta se materializa en la Ruta de la Sostenibilidad Inexmoda, integrada por más de 40 empresas que incorporan prácticas responsables en sus procesos; la Biblioteca de Materiales, que reúne más de 25 desarrollos enfocados en innovación textil y nuevos materiales; y el Mercado de Moda Circular, desarrollado junto a Coca-Cola, donde más de 20 marcas evidencian el potencial de la circularidad para extender el ciclo de vida de las prendas y generar nuevas oportunidades de negocio.

La programación se complementa con más de 15 conferencias y experiencias especializadas, entre ellas las Green Talks, espacios dedicados a promover conversaciones sobre economía circular, innovación, trazabilidad y los desafíos ambientales que hoy transforman la industria de la moda.

Con una agenda que integra moda, conocimiento, sostenibilidad y negocios, Colombiamoda 2026 demuestra que el mayor diferencial competitivo del Sistema Moda colombiano radica en su capacidad para convertir la identidad en valor.

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