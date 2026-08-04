Por: Blu Radio

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Se conocen nuevos detalles del asesinato de empresario que exportaba aguacates, en hechos ocurridos en Envigado, Antioquia: sicarios huyeron en bus tras abandonar el carro en Las Palmas. Las autoridades buscan a los responsables de dispararle 24 veces con un arma de fuego.

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Al pasar las horas se conocen nuevos detalles de cómo ocurrió el homicidio del empresario Julián Escobar Jiménez, de 38 años, ocurrido en el parqueadero del Mall Viva Las Palmas, en jurisdicción del municipio de Envigado. La víctima era socio de una empresa exportadora de aguacates de razón social Coltrópico y fue atacada cuando se disponía a abordar su camioneta.

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De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía Judicial, el empresario que se movilizaba en una camioneta de alta gama propiedad de su cuñado y luego de llevar a sus hijos al colegio, se dirigió a este sector de Las Palmas, donde se bajó, caminó hasta un cajero automático. Cuatro minutos después regresó a su vehículo y, cuando abrió la puerta del conductor, fue sorprendido por dos hombres que descendieron de un Renault Logan gris portando cascos de motocicleta y le dispararon en repetidas ocasiones.

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Las autoridades señalaron que Julián Escobar Jiménez fue acribillado, en 24 ocasiones, debido a que en la escena del crimen fueron recuperadas 24 vainillas de calibre 9 milímetros. Según el reporte oficial, el cuerpo presentaba múltiples impactos de bala en el rostro, cuello, cabeza, tórax y brazo izquierdo.

Tras el ataque, los responsables escaparon en el mismo vehículo, el cual fue abandonado pocos minutos después en la glorieta Sancho Paisa. El análisis de cámaras privadas permitió establecer que ambos descendieron del automóvil y abordaron un bus intermunicipal de la empresa Transunidos. Posteriormente, se bajaron en el sector de Carrizales, en jurisdicción de El Retiro.

La investigación también determinó que el Renault Logan había sido captado por cámaras de reconocimiento de placas saliendo del municipio de Bello y circulando por la avenida Las Palmas. Además, la placa que portaba, al parecer, era falsa o había sido alterada, pues no registra información en la base de datos del RUNT.

Entre los elementos materiales probatorios incautados figuran los dos teléfonos celulares y un iPad del empresario de aguacates, así como la camioneta en la que se movilizaba.

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Por lo pronto, la Fiscalía y la SIJÍN continúan con la recolección de testimonios y el análisis de las grabaciones de seguridad para identificar y capturar a los responsables del crimen, cuyo móvil aún es materia de investigación.

El reporte oficial indicó que Julián Escobar Jiménez, había sido víctima de captación masiva e igualmente tenía un proceso judicial por violencia intrafamiliar desde el mes de abril de este año.

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