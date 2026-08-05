Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La delegación colombiana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 asume un nuevo reto en República Dominicana, donde varios de sus deportistas comenzarán competencias clave en distintas disciplinas. De acuerdo con información de El Diario, ochos nadadores artísticos, 12 representantes del canotaje, 11 halterófilos y 14 karatecas inician desde hoy su participación, con el objetivo de mantener a Colombia en los primeros puestos del medallero, mostrando la calidad y el esfuerzo que caracteriza al país en la escena deportiva regional.

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En natación artística, la acción se desarrolla en el Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, con actividades programadas hasta el sábado 8 de agosto. Esta disciplina, tradicionalmente conocida por su combinación de destreza física, coordinación y expresión artística en el agua, repartirá 33 medallas —11 de oro, 11 de plata y 11 de bronce. La delegación nacional está conformada por Sara Castañeda, Melisa Ceballos, Tatiana Tobón, Aileen Vélez, Gustavo Sánchez, Emily Minante, Laura Rodríguez y Juliana Pacheco, quienes competirán en pruebas técnicas y libres, además de la rutina acrobática que cierra el calendario.

El canotaje de velocidad también se presenta como una de las grandes apuestas, compitiendo hasta el próximo viernes en la Presa de Rincón, provincia Monseñor Nouel. En las diferentes modalidades y distancias del programa, tanto en rama femenina como masculina, así como en pruebas mixtas de K2 500 metros y C2 500 metros, los colombianos buscarán alcanzar alguno de los 42 podios disponibles en la disciplina. Madison Velásquez, Manuela Gómez, Diexe Molina, Wber Pérez, Yerly Muñoz, Leocadio Pinto, Mónica Hincapié, Angie Rodríguez, Víctor Barón, Sebastián Zapata, Daniel Pacheco y Cristian Ávila conforman el equipo nacional.

Por su parte, el levantamiento de pesas (halterofilia), disciplina tradicionalmente fuerte para Colombia, se desarrolla hasta el sábado en el Pabellón Dr. José Joaquín Puello Herrera. Allí, atletas como los subcampeones olímpicos en París 2024, Yeison López y Mari Leivis Sánchez, lideran un grupo de 11 deportistas repartidos en 16 categorías de peso, intentando sumar preseas para el país.

Finalmente, el karate entra en competencia desde hoy hasta este viernes en el Pabellón de Combate 1 del mencionado centro olímpico. Las pruebas agrupan tanto pruebas individuales como grupales, en modalidades de kumite (combate) y kata (formas) para ambas ramas, con 56 medallas (14 de oro, 14 de plata y 28 de bronce). Compiten atletas destacados como Juan Landazury, Wendy Mosquera, Mariana Noreña, entre otros, en un variado rango de pesos y modalidades.

En resumen, la delegación colombiana continúa su destacada presencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con expectativas altas y gran responsabilidad, defendiendo los colores nacionales en disciplinas donde históricamente ha tenido protagonismo.

¿Quiénes integran la delegación colombiana en natación artística en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

La selección colombiana de natación artística para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 está conformada por Sara Castañeda, Melisa Ceballos, Tatiana Tobón, Aileen Vélez, Gustavo Sánchez, Emily Minante, Laura Rodríguez y Juliana Pacheco, de acuerdo con El Diario. Estos deportistas representarán al país en las pruebas técnicas, libres y en la rutina acrobática que tendrá lugar en Santo Domingo.

¿Cuántas medallas se entregarán en karate durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

El karate entregará un total de 56 medallas en esta edición de los Juegos: 14 de oro, 14 de plata y 28 de bronce. La disciplina incluirá modalidades individuales y grupales tanto en kumite (combate) como en kata (formas), abriendo oportunidades para que los atletas colombianos sumen al medallero nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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