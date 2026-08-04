Por: Noticiero 90 minutos

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La esperada lluvia de estrellas en Colombia tendrá su punto máximo en agosto con la llegada de las Perseidas, un evento astronómico que cada año atrae la atención de quienes disfrutan de los fenómenos celestes. Este espectáculo natural permite observar entre 50 y 100 meteoros por hora a simple vista, de acuerdo con la información publicada en Noticiero 90 Minutos. Aunque las Perseidas están activas desde mediados de julio, la mayor concentración y mejor momento para contemplarlas ocurrirá entre la noche del 12 de agosto y la madrugada del 13 de agosto, cuando las condiciones serán ideales para quienes deseen mirar al cielo.

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Las recomendaciones de los expertos para presenciar la lluvia de meteoros incluyen buscar un lugar retirado de las luces artificiales de las ciudades. La contaminación lumínica dificulta la apreciación de este fenómeno, por lo que se aconseja evitar la presencia de edificios, montañas o árboles que puedan obstaculizar la vista. Además, observar las Perseidas no exige el uso de telescopios ni binoculares, ya que hacerlo a simple vista permite ampliar el campo de visión y facilita la detección de los destellos de luz en el firmamento.

El momento más propicio para observar las Perseidas comenzará alrededor de las 10:00 p.m. del 12 de agosto y se prolongará durante la madrugada siguiente, cuando el punto de origen aparente —llamado radiante— alcance su mayor altura en el cielo nocturno. Sin embargo, según Noticiero 90 Minutos, las condiciones meteorológicas pueden afectar la visibilidad; un cielo despejado incrementa las posibilidades de disfrutar del espectáculo, mientras que la presencia de nubes puede limitarlo.

El origen de este fenómeno se encuentra en el cometa Swift-Tuttle, cuyo paso deja una nube de partículas que la Tierra atraviesa cada año. Al interactuar con la atmósfera terrestre a gran velocidad, estos pequeños fragmentos se calientan y producen los luminosos meteoros a los que popularmente se les denomina “estrellas fugaces”. Las Perseidas son reconocidas como una de las lluvias de meteoros más intensas y fácilmente observables desde regiones del hemisferio norte, y en Colombia, la experiencia será posible sin la necesidad de instrumentos astronómicos, siempre que el clima lo permita, según se destaca en la fuente consultada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo será el mejor momento para observar la lluvia de estrellas Perseidas en Colombia?

El mejor momento para observar la lluvia de estrellas Perseidas en Colombia será entre las 10:00 p.m. del 12 de agosto y la madrugada del 13 de agosto, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos. En este intervalo, el radiante de la lluvia estará más alto y las condiciones de observación serán óptimas, siempre que el cielo permanezca despejado y se evite la contaminación lumínica.

¿Por qué ocurren las lluvias de meteoros Perseidas y qué significa el término “radiante”?

Las lluvias de meteoros Perseidas se producen cuando la Tierra atraviesa la nube de partículas que dejó el cometa Swift-Tuttle, ingresando estos fragmentos a la atmósfera terrestre y formando destellos luminosos conocidos como meteoros. El “radiante” es el punto en el cielo desde donde parecen originarse todos los meteoros durante la lluvia y su altura determina la facilidad para observar el fenómeno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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