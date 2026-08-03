Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En medio de una de las temporadas de calor más intensas en Ibagué, las autoridades locales lanzaron una alerta e hicieron un llamado urgente a los ciudadanos para que apliquen medidas de autocuidado, tanto para su salud como para la preservación de los recursos naturales, ante el impacto que está teniendo el fenómeno de El Niño en la región. De acuerdo con lo señalado, la preocupación por el bienestar público y la gestión del entorno natural se ha incrementado debido a los prolongados días de temperaturas elevadas, que han puesto en riesgo la disponibilidad de agua y han aumentado la probabilidad de emergencias ambientales.

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En este contexto, el cuidado del agua se presenta como una de las principales recomendaciones. Las autoridades enfatizaron la necesidad de un consumo responsable del líquido vital y pidieron a los habitantes evitar cualquier forma de desperdicio. Según voceros oficiales, si la temporada seca se extiende, el municipio podría enfrentar dificultades relacionadas con el suministro hídrico, por lo cual ajustar los hábitos cotidianos resulta fundamental. El mensaje es claro: cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a mitigar la escasez de un recurso indispensable para la vida.

El bienestar de las personas también es un eje central de los comunicados emitidos. Se sugirió a la ciudadanía permanecer debidamente hidratada, hacer uso de protector solar, evitar actividades al aire libre en las horas de mayor intensidad solar y prestar atención especial a los grupos más vulnerables, como niños y adultos mayores, quienes pueden resultar más afectados por el calor extremo. Tomar estos recaudos es clave para reducir al máximo los impactos en la salud causados por la exposición prolongada al sol.

Uno de los riesgos más latentes que acompaña a este fenómeno es la posibilidad de incendios forestales. Los organismos de emergencia recordaron la prohibición total de realizar quemas en zonas rurales, lotes o zonas verdes. Frente a la detección de humo o llamas, los ciudadanos deben reportar los incidentes de inmediato a los organismos de socorro y no quedarse solo con denuncias en redes sociales, ya que la intervención oportuna depende de estos avisos directos.

Por último, se informó que en los 47 municipios del Tolima se realiza un monitoreo puntual del clima y de las emergencias, con la intención de dar respuesta oportuna a cualquier situación delicada. El llamado es a que la prevención sea un compromiso compartido entre las instituciones y toda la comunidad, especialmente mientras continúen las elevadas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño.

¿Cuáles son las principales recomendaciones frente al fenómeno de El Niño en Ibagué?

Las autoridades de Ibagué han recomendado principalmente ahorrar agua, evitar el desperdicio en el consumo doméstico y protegerse del sol para resguardar la salud. También insisten en no realizar quemas y reportar rápidamente cualquier indicio de incendio a los organismos de emergencia, dado el alto riesgo que trae consigo la temporada de calor intenso.

¿Por qué es importante reportar emergencias por canales oficiales y no solo en redes sociales?

Informar de inmediato a los organismos de socorro a través de sus canales oficiales resulta vital, ya que estos están preparados para atender emergencias de forma ágil y organizada. Reportar solo en redes sociales puede retrasar la atención y agravar la situación, sobre todo en casos de incendios forestales donde la velocidad de respuesta es esencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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