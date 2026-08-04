Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Anoche, lunes 3 de agosto, se celebraron los sorteos más esperados por los aficionados a los juegos de azar en Colombia. De acuerdo con la información oficial compartida por los organizadores, entre los sorteos más relevantes de la jornada estuvieron la Lotería del Tolima, la Lotería de Cundinamarca, así como los juegos Baloto y Revancha, que cada semana despiertan gran interés entre quienes buscan convertirse en millonarios de un momento a otro.

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La Lotería del Tolima, reconocida en el país por repartir importantes sumas de dinero, ofreció un premio mayor de 3.500 millones de pesos. En esta oportunidad, la combinación ganadora fue el número 0491 de la serie 072. Quien cuente con este billete y cumpla los requisitos podrá reclamar uno de los premios de mayor valor en la historia reciente de esta lotería, conforme con los datos suministrados durante el sorteo.

Por su parte, la Lotería de Cundinamarca elevó aún más la emoción, entregando un premio mayor de 10.000 millones de pesos al número 4757 de la serie 320. Este sorteo fortalece la tradición de la lotería en el país, donde miles de personas invierten semanalmente con la esperanza de dar un giro radical a su vida.

En el caso de Baloto, uno de los juegos con más jugadores en Colombia, la combinación que resultó favorecida fue 33, 37, 35, 42 y 32, teniendo como Superbalota el número 07. Por otro lado, el sorteo denominado Revancha premió a los números 25, 13, 01, 34 y 12, y la Superbalota en este caso correspondió al 03. Esto evidencia la diversidad de oportunidades para quienes participan en estos juegos, cada uno con distintos métodos de selección de ganadores.

Para reclamar los premios obtenidos tanto en la Lotería del Tolima como en la Lotería de Cundinamarca, Baloto y Revancha, los ganadores deben acudir a los operadores autorizados. El proceso exige presentar el billete o tiquete original, en buen estado, el documento de identidad y cumplir los requisitos legales y procedimientos de validación establecidos por cada entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los números ganadores del Baloto y la Revancha el lunes 3 de agosto?

Según la información entregada por los organizadores, los números ganadores de Baloto el lunes 3 de agosto fueron 33, 37, 35, 42 y 32, y la Superbalota fue 07. Para el sorteo de Revancha, los números seleccionados fueron 25, 13, 01, 34 y 12, con la Superbalota 03.

¿Cómo se puede reclamar el premio de la Lotería del Tolima o la de Cundinamarca?

Para reclamar el premio, de acuerdo con las reglas oficiales, el ganador debe acercarse al operador autorizado correspondiente, presentar el tiquete o billete ganador en buen estado, portar su documento de identidad y cumplir con todos los requisitos legales que exige el procedimiento de validación y pago de premios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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