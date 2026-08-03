Por: Noticiero 90 minutos

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La tercera edición de la Maratón del Valle se consolidó como uno de los encuentros atléticos más destacados en Colombia, logrando movilizar a aproximadamente 10.000 corredores que llenaron las calles del departamento en una jornada marcada por la emoción deportiva y la superación de límites. Según la información oficial, uno de los momentos más memorables fue la caída de un récord nacional en la emblemática distancia de los 42 kilómetros, lo que posiciona la competencia como un referente en el atletismo nacional.

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En la prueba principal, Carlos Mario Patiño, oriundo de Manizales, reeditó su título logrado en 2024 y se consagró nuevamente como campeón. Su desempeño no solo le permitió quedarse con el primer lugar, sino que además estableció un nuevo récord para maratonistas colombianos, al detener el cronómetro en 2 horas, 18 minutos y 17 segundos. Patiño indicó, de acuerdo con sus declaraciones tras cruzar la meta, que la Maratón del Valle es “la maratón más rápida de Colombia”, principalmente gracias a la planicie del recorrido, un factor clave para el alto rendimiento de los competidores. Relató que la estrategia para ganar implicó despegarse del principal rival keniano a partir del kilómetro 25, lo que resultó decisivo para garantizar su triunfo.

En la rama femenina, Palmenia Agudelo, representante de Sucre, defendió con éxito su corona en los 42 kilómetros, revalidando el título que había conquistado en la versión anterior. La atleta expresó que esta victoria tiene un significado especial en su carrera, aunque no detalló los motivos personales detrás de sus palabras.

Las emociones también estuvieron presentes en la media maratón, distancia de 21 kilómetros, donde la vallecaucana María Fernanda Montoya y el bogotano Edilson Bernal resultaron ganadores. Montoya resaltó que el tiempo que obtuvo le asegura la clasificación para representar al Valle en los próximos Juegos Nacionales, lo que realza la importancia de estos espacios como plataforma para futuros logros deportivos.

De acuerdo con la organización, la premiación para los campeones de la maratón fue de 10 millones de pesos colombianos, demostrando tanto el nivel como el compromiso para incentivar el deporte de alto rendimiento en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron los ganadores y récords en la Maratón del Valle 2026?

Los grandes protagonistas de la Maratón del Valle 2026 fueron Carlos Mario Patiño, quien ganó la prueba masculina y rompió el récord nacional con un tiempo de 2 horas, 18 minutos y 17 segundos, y Palmenia Agudelo, que se impuso en la categoría femenina. Además, en los 21 kilómetros, los vencedores fueron María Fernanda Montoya y Edilson Bernal.

¿Por qué se considera que la Maratón del Valle es la más rápida de Colombia?

Carlos Mario Patiño explicó que la Maratón del Valle puede considerarse la más rápida de Colombia debido a la planicie de su recorrido, lo que facilita marcas altas y récords, como el logrado por él en esta edición, según sus propias declaraciones tras cruzar la meta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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