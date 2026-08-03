Por: Portal Bogotá

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La serie ‘Desde nuestra cancha’ llega para ofrecer a los bogotanos una ventana íntima hacia el universo del fútbol local y su rol transformador en la vida de la ciudad, de acuerdo con la campaña “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” y la programación de Canal Capital. A través de una apuesta audiovisual que combina perfiles, crónicas y documentales, esta producción se propone superar la mera competencia deportiva y mostrar cómo, en los barrios y familias de Bogotá, el fútbol se convierte en expresión de identidad, memoria y comunidad. Los capítulos finales de la temporada se podrán ver desde el 3 hasta el 6 de agosto a las 11:30 a. m., a través de la señal de televisión, el canal de YouTube oficial y las redes sociales de Canal Capital.

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La diversidad temática de la serie queda clara en la elección de los episodios de la semana, que exploran distintos aspectos del fútbol bogotano. El lunes 3 de agosto se presentará 'Torneo de banquitas La amistad', una crónica centrada en el campeonato que se juega en las calles del barrio Diana Turbay. Este evento mantiene vigentes las tradicionales “picaítos”, mostrando cómo las competencias entre vecinos refuerzan lazos y costumbres arraigadas en la ciudad.

El martes 4 de agosto, el episodio ‘La pasión detrás del micrófono’ se adentra en las trayectorias de los comentaristas deportivos Óscar Cárdenas y Carlos Julio Guzmán. Ellos han acompañado a generaciones desde sus relatos, acercando el espectáculo deportivo a los hogares bogotanos y aportando su voz y experiencia al tejido cultural del fútbol capitalino.

El miércoles 5 de agosto, la serie explora la dimensión simbólica del deporte con el episodio ‘Cábalas, agüeros y otras curiosidades de la mística del fútbol’, dedicado a las supersticiones y rituales que jugadores, técnicos e hinchas adoptan para sentirse más cerca de la victoria y transformar cada partido en un ritual colectivo.

Por último, el jueves 6 de agosto, el cierre estará a cargo de ‘Mamás futboleras’, el retrato de Claudia Ospina y Adriana Castellanos, dos madres bogotanas cuya entrega y apoyo han sido fundamentales en el desarrollo deportivo y personal de sus hijos, ilustrando el vínculo familiar y la pasión heredada.

‘Desde nuestra cancha’ es una propuesta de la televisión pública que resalta historias nacidas en los barrios y en el interior de las familias, donde el fútbol actúa como punto de encuentro, identidad y tradición intergeneracional, de acuerdo con Canal Capital.

¿Cuándo y cómo se pueden ver los capítulos de ‘Desde nuestra cancha’ de Canal Capital?

Los últimos capítulos de ‘Desde nuestra cancha’ se transmitirán del 3 al 6 de agosto, a las 11:30 a. m., a través de la señal de Canal Capital, en el portal web oficial, el canal de YouTube y las redes sociales de dicho medio. Así, los interesados podrán elegir la plataforma que mejor se adapte a sus hábitos de consumo.

¿Qué significa el término “picaíto” en el contexto del fútbol bogotano?

El “picaíto” es una expresión popular utilizada para referirse a partidos informales de fútbol que se juegan entre amigos, vecinos o conocidos, generalmente de manera espontánea y en espacios como calles o canchas barriales, como sucede en el Torneo de banquitas La amistad en el barrio Diana Turbay.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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