Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Tunjuelito, en el marco de su programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, ha diseñado y ejecuta una agenda sistemática de talleres de desarrollo humano dirigida a las personas mayores de la localidad. Como parte central de esta estrategia, el enfoque está puesto en el fortalecimiento de la salud mental, el bienestar general y la promoción de la participación activa de quienes integran este segmento poblacional. De acuerdo con la información facilitada por la administración local, estos espacios contribuyen de forma específica al bienestar emocional, al brindar herramientas prácticas para enfrentar los desafíos propios de la adultez, tales como el manejo del estrés, la gestión del agotamiento emocional y el fortalecimiento de redes de apoyo.

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Estos talleres, realizados los últimos días de cada mes, están abiertos a la comunidad y no requieren inscripción previa, lo que favorece la inclusión y la accesibilidad de los beneficiarios. Actualmente, 214 personas mayores participan activamente en las jornadas, consolidándose como una iniciativa relevante dentro de la oferta de servicios de la alcaldía. Al trabajar temas como el afrontamiento de la soledad y la construcción y fortalecimiento de vínculos comunitarios, se busca también impactar de manera positiva en las dinámicas barriales y la calidad de vida de este grupo social.

Sobre la importancia de estas acciones, la alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Verónica Collante Dussán, señaló lo siguiente: “Promover la salud mental también es cuidar el bienestar y la dignidad de nuestras personas mayores. Estos espacios les permiten compartir experiencias, fortalecer sus redes de apoyo y adquirir herramientas para afrontar los retos de la vida cotidiana”. Según lo expuesto por la mandataria local, el bienestar emocional es indispensable para la dignidad en la vejez y el fortalecimiento de la comunidad.

Mediante este tipo de intervenciones, la Alcaldía Local de Tunjuelito reafirma su apuesta por políticas públicas orientadas a un envejecimiento activo y saludable, en las que la participación, el bienestar integral y la inclusión social constituyen ejes centrales.

¿Qué actividades ofrece la Alcaldía Local de Tunjuelito para personas mayores en salud mental?

De acuerdo con la información oficial, se desarrollan talleres mensuales de desarrollo humano enfocados en el manejo del estrés, agotamiento emocional, fortalecimiento de redes de apoyo y prevención de la soledad. Estas actividades buscan brindar herramientas para el cuidado emocional y fomentar la participación sin barreras de acceso.

¿Cómo se puede participar en los talleres de desarrollo humano para adultos mayores en Tunjuelito?

La asistencia a los talleres organizados por la Alcaldía Local de Tunjuelito no requiere inscripción previa, y están abiertos a toda la comunidad interesada. Se llevan a cabo en los últimos días de cada mes, facilitando el acceso para cualquier persona mayor que quiera fortalecer su bienestar y sus redes de apoyo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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