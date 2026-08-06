Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Miles de ciudadanos en Colombia tuvieron la oportunidad de conocer los resultados de las principales loterías y juegos de azar realizados el miércoles 5 de agosto. Los sorteos de las loterías de Manizales, Valle y Meta se llevaron a cabo en la mencionada fecha, así como los populares juegos Baloto y Revancha. Las combinaciones ganadoras quedaron establecidas y ya es posible verificar si algún jugador resultó afortunado, según los números anunciados oficialmente.

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De acuerdo con los datos informados, la Lotería de Manizales entregó su premio mayor al billete que portaba el número 6978, de la serie 338. Por su parte, la Lotería del Valle seleccionó como ganador al número 2618, de la serie 233. En cuanto a la Lotería del Meta, el billete favorecido fue el marcado con el número 7204, de la serie 053. Estos resultados permiten que compradores de diferentes regiones consulten si alguna de sus apuestas resultó favorecida durante la jornada.

El juego Baloto, uno de los sorteos más esperados por los apostadores debido a la magnitud de sus premios, ofreció como números ganadores las siguientes cifras: 11, 30, 08, 31 y 22, con la 'superbalota' (esfera adicional que incrementa el valor de la apuesta) número 02. Mientras tanto, en la modalidad Revancha, los números seleccionados fueron 07, 23, 37, 15 y 43, junto a la 'superbalota' 03.

Para quienes hayan acertado con la combinación oficial en cualquiera de estos juegos, es importante saber que únicamente el tiquete o comprobante original y en buen estado será válido a la hora de reclamar un premio. En el caso de la lotería tradicional, los premios menores pueden cobrarse con distribuidores autorizados, y los de mayor cuantía requieren el trámite directamente con la institución responsable. El juego Baloto exige un procedimiento de reclamación específico según el monto obtenido y las condiciones fijadas por la empresa operadora.

En todos los casos, si el monto del premio supera los límites establecidos por la legislación colombiana, se aplicarán descuentos por concepto de "ganancias ocasionales". Adicionalmente, las autoridades recomiendan confirmar los resultados siempre a través de los canales oficiales para evitar engaños, y no divulgar imágenes completas del billete ganador, con el fin de reducir el riesgo de fraude.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los resultados oficiales de las loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles 5 de agosto?

Los resultados oficiales para el 5 de agosto fueron los siguientes: la Lotería de Manizales otorgó su premio mayor al número 6978 y serie 338, la Lotería del Valle al número 2618 y serie 233, y la Lotería del Meta al número 7204 y serie 053, según lo informado por los organizadores de cada sorteo.

¿Cómo se puede reclamar un premio de lotería en Colombia?

La reclamación de premios requiere presentar el tiquete original en buen estado. Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios mayores deben gestionarse con la entidad organizadora. Para Baloto, el procedimiento depende del monto y de las condiciones impuestas por el operador. Los premios superiores a los topes legales están sujetos a impuestos por "ganancias ocasionales".

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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