Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El exsenador Gustavo Bolívar ha retomado sus cuestionamientos sobre los resultados de las elecciones presidenciales de 2026, enfocándose en el incremento inusual de votantes entre la primera y la segunda vuelta, en la que Abelardo de la Espriella resultó elegido presidente. A través de su cuenta en X, Bolívar presentó la cuarta parte de la serie denominada “Pruebas del fraude”, donde comparó la participación ciudadana en las distintas rondas electorales de 2018, 2022 y 2026. Sin embargo, el propio Bolívar aclaró que sus observaciones son solamente indicios y no pruebas definitivas de una alteración electoral.

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En su publicación, el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social expuso que el 31 de mayo, durante la primera vuelta de 2026, votaron 23.978.304 personas, mientras que en la segunda vuelta, realizada el 21 de junio, la cifra ascendió a 26.345.364 ciudadanos, lo que representó una diferencia de 2.367.060 votos. De acuerdo con Bolívar, tal aumento es inusual si se compara con los comicios anteriores: en 2018 la variación entre vueltas fue de apenas 34.345 votantes y en 2022 alcanzó 1.269.279. Este contraste llevó al exsenador a solicitar a las autoridades electorales una explicación pública.

Bolívar también vinculó el aumento de participación con las inconsistencias entre el censo poblacional y el electoral en varios municipios. Ha señalado que existen 95 municipios donde el número de ciudadanos habilitados para votar supera el de habitantes registrados según proyecciones demográficas, además de otras localidades donde el censo electoral equivale a más del 90 o el 95 % de la población total. Aunque relacionó estos datos con potenciales irregularidades, admitió que un censo electoral mayor no constituye prueba automática de votos fraudulentos, ya que los registros poblacionales y electorales se elaboran con metodologías diferentes.

La propia Misión de Observación Electoral advirtió esta diferencia en procesos previos, como el de 2018, cuando detectó 82 municipios en situación similar y pidió revisar posibles casos de inscripción irregular o desactualización de información. Para 2026, la Registraduría reportó un censo nacional de 41.421.973 ciudadanos habilitados, de los cuales 40.007.312 eran posibles votantes en Colombia y 1.414.661 en el exterior.

El exsenador también ha cuestionado el manejo de los formularios E-14, argumentando que desde 2023 se publican por separado los resultados de mesa y las firmas de jurados. Según Bolívar, algunos archivos digitales carecen de metadatos, elementos esenciales para verificar cuándo fueron creados o modificados. No obstante, estas afirmaciones no han resultado en decisiones judiciales ni electorales que confirmen la ocurrencia de fraude.

Los señalamientos de Bolívar aparecieron un día después de que la Registraduría divulgara un informe de auditoría internacional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos – a través del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) – que, tras evaluar diez aspectos clave del proceso, no encontró pruebas de manipulación sistemática de resultados. El escrutinio oficial, ratificado por el Consejo Nacional Electoral, confirmó la victoria de De la Espriella sobre Iván Cepeda con una diferencia de 251.854 votos. A pesar de cerca de 57.000 reclamaciones, las cifras oficiales variaron menos del 0,1 %, y Cepeda reconoció el resultado. Las autoridades electorales consideran válidos los resultados mientras el debate político sobre la confiabilidad del proceso sigue abierto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué aumentó el número de votantes entre la primera y segunda vuelta presidencial de 2026?

De acuerdo con las cifras presentadas por Gustavo Bolívar, entre la primera y segunda vuelta de 2026 se registró un aumento de 2.367.060 votantes, superando los crecimientos observados en 2018 y 2022. Si bien Bolívar solicita explicaciones a las autoridades electorales, hasta el momento no existen declaraciones institucionales que lo aclaren y las autoridades mantienen la validez de los resultados.

¿Qué diferencias existen entre el censo poblacional y el censo electoral en Colombia?

El censo poblacional se basa en estimaciones demográficas de habitantes en cada municipio, mientras que el censo electoral contabiliza a las personas habilitadas para votar, según la Registraduría Nacional. Estas diferencias metodológicas pueden causar que, en algunos casos, el censo electoral supere al poblacional, como ha advertido la Misión de Observación Electoral en procesos anteriores.

Qué se sabe de la sede de Abelardo de la Espriella en Barranquilla

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El despacho de Abelardo de la Espriella en Barranquilla se ha convertido en motivo de discusión luego de que aparecieran imágenes de cómo será. Pero lo que más ha llamado la atención es el costo y financiamiento de esta sede. El presidente electo respondió a las dudas y aseguró que parte de la financiación saldrá de su propio bolsillo y que otros rubros son donados por empresas privadas.